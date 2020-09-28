به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد و با تأیید فرمانداری خرم آباد نرخ کرایه حمل و نقل شهری در خرم‌آباد افزایش پیدا کرد.

بر این اساس نرخ کرایه تاکسی درون شهری «تک مسیره» هزار و ۵۰۰ تومان، «دو مسیره» دو هزار و ۵۰۰ تومان و «سه مسیره» سه هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.

همچنین نرخ کرایه اتوبوس «تک مسیره» هزار تومان و «دو مسیره» هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده است.

نرخ کرایه مینی بوس «تک مسیره» هزار تومان، «دو مسیره» هزار و ۵۰۰ تومان و «سه مسیره» دو هزار تومان اعلام شده است.