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۸ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۸

پسکوف اعلام کرد؛

حمایت از آذربایجان و یا ارمنستان موجب تشدید تنش در قره باغ می شود

حمایت از آذربایجان و یا ارمنستان موجب تشدید تنش در قره باغ می شود

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه با صدور بیانیه ای از کشورهای مختلف خواست از دست زدن به اقداماتی که موجب تشدید بحران در منطقه قره باغ می شود خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در بیانیه خود ضمن اعلام اینکه هر گونه حمایت از ارمنستان و یا آذربایجان در خصوص درگیری های اخیر این دو کشور فقط موجب تشدید بحران می شود از کشورهای دیگر خواست تا «از ریختن نفت روی آتش» خودداری کنند. 

پسکوف همچنین از ارمنستان و آذربایجان خواسته تا از طریق مذاکره اختلافات میان خود را حل کنند. 

در بخشی از بیانیه کرملین آمده است: روسیه اول از همه بر لزوم برقراری یک آتش بس فوری تاکید دارد. هر گونه بیانیه درباره هر نوع حمایت نظامی و یا فعالیت نظامی مطمئنا همانند ریختن نفت روی آتش است. ما قویا مخالف این جریان بوده و با روندی که بحران طی می کند موافق نیستیم. 

در ادامه این بیانیه امده است: ما (روسیه) از تمامی کشورها بویژه شرکای خود از قبیل ترکیه می خواهیم تا هر کاری را انجام دهند تا طرفین درگیری را به برقراری آتش بس و حل مسالمت آمیز این مناقشه بلندمدت از طریق ابزار سیاسی و دیپلماتیک متقاعد کنند. 

به گزارش مهر، از روز یکشنبه هفته جاری ارمنستان و آذربایجان بار دیگر با یکدیگر درگیر شده اند که این درگیری ها همچنان ادامه دارد. 

در این میان هرچند ایران و روسیه از آمادگی برای میانجیگری و کمک به برقراری آتش‌بس خبر داده اند اما ترکیه از آذربایجان حمایت کرده است. 

کد مطلب 5036220
عبدالحمید بیاتی

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