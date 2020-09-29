زندگی «شهید حسینی بکتری» در تئاتر «بغض شیرین» روی صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده و کارگردان بغض شیرین پس از اجرای نمایش در تماشاخانه استاد مهدی فقیه شهرداری شیراز، گفت: «بغض شیرین»، چهارمین اثر نمایشی گروه مردمی مهنا در مراحل نهایی تمرین قرار دارد و در آینده نزدیک به روی صحنه می‌رود.

بهرام میرزایی افزود: قرار بود با همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز نیمه دوم سال ۹۸ بعد از نمایش «پل کارون» زندگی‌نامه یکی دیگر از شهدا به اثر نمایشی تبدیل شود که به دلیل کرونا و ادامه‌دار شدن شرایط این بیماری تصمیم به اجرای یک نمایش مونولوگ گرفتیم چراکه امکان تشکیل گروه بزرگ نمایشی نبود.

وی با بیان اینکه پس از بررسی زندگی شهید نورالدین حسینی بکتری برای نمایش انتخاب شد، بیان کرد: کار تحقیق از یک سال قبل آغاز شد و در خردادماه نیز متن نمایش به نگارش درآمد در نهایت با انتخاب بازیگر تمرینات در تیرماه شروع شد و همچنان نیز ادامه دارد.

میرزایی درباره نمایشنامه «بغض شیرین» و تفاوتش با آثار گذشته، گفت: نمایشنامه مهنا و پل کارون یک اقتباس وفادار و در قالب یک تئاتر مستند تولید شده، ولی نمایشنامه بغض شیرین یک اقتباس آزاد از زندگی شهید سید نورالدین حسینی بکتری است که در قالب یک غزل عاشقانه نمایشی از زبان دخترش شیرین روایت می‌شود.

وی با بیان اینکه مدت زمان این اثر ۴۵ دقیقه است، عنوان کرد: بازیگری این نمایش به عهده زهرا راعی بوده و اجرای عموم این نمایش با توجه به شیوع ویروس کرونا به شیوه آنلاین خواهد بود.

رئیس و سخنگوی شواری اسلامی شهر شیراز که به تماشای این اثر نشستند با ستودن بازیگری زهرا راعی بازیگر ۱۶ ساله این نمایش گفت: استفاده از نسل چهارم و پنجم برای حضور در نمایش‌هایی با موضوع جان فشانی‌های رزمندگان و ایثارگران نقش مهمی در انتقال مفاهیم و ارزش‌های بزرگ هشت سال دفاع مقدس به نسل‌های آینده خواهد داشت.

عبدالرزاق موسوی روایتِ شهادت و زندگی شهید حسینی بکتری را متفاوت توصیف کرد و ادامه داد: ایثار خانواده شهدا کمتر از فداکاری شهیدان و آزادگان نیست که در این نمایش گوشه‌ای از آن با ظرافت و هنرمندانه نمایش داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان اجرای نمایش، مرتضی جعفری رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اهدا لوح سپاس و هدایایی از بازیگر و کارگردان نمایش «بغض شیرین» تقدیر کرد.