ایجاد صنایع تبدیلی برای محصولات بومی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی یکشنبه شب در جمع تشکل ها، فعالین و نخبگان بخش کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: همه فعالیت ها در خراسان جنوبی باید آب محور باشد.

وی با بیان اینکه در بخش زراعت گیاهان کم آب بر در خراسان جنوبی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزود: کشت جو و نفوذ ارقام این محصول باید در استان توسعه یابد.

خاوازی با بیان اینکه ارقام تک آبی در خراسان جنوبی نیازمند توجه است، اظهار کرد: منابع آبی پاسخگوی کشاورزی سنتی نیست.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی باید پایلوت های بزرگ ارزن و سورگوم دانه ای باشد، گفت: نیاز است استان برنامه ای برای توسعه خارشتر در نظر بگیرد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد برای توسعه زراعت گیاهان کم آب با تمام توان در کنار خراسان جنوبی قرار دارد، افزود: همچنین خراسان جنوبی باید دارای یک باغ مادر در زرشک و عناب و ذخیره گاه ژنتیکی حفظ این محصولات باشد.

محصولات استراتژیک خراسان جنوبی به خوبی معرفی نشده است

خاوازی خواستار حفظ محصولات بومی خراسان جنوبی شد و اظهار کرد: این استان نیازمند صنایع تبدیلی و تکمیلی است و برای ایجاد این مراکز قول مساعد می دهیم.

وی با گلایه از ناشناخته بودن عناب خراسان جنوبی در برخی نقاط کشور اعم از تهران بیان کرد: در راستای معرفی محصولاتی مانند زرشک و عناب اقدامات شایسته ای انجام نشده است.

خاوازی خواستار تولید مستند و برنامه هایی برای معرفی محصولات استراتژیک خراسان جنوبی شد و گفت: بدون معرفی محصولات، تحریکی برای مصرف ایجاد نمی شود.

وی با اذعان به اینکه بسته بندی ساده در عناب خراسان جنوبی اتفاق نیفتاده است، افزود: چرا باید مردم برای خرید میوه خارجی اشتیاق داشته باشند اما عناب را نشناسند؟

سردخانه ها را در خراسان جوبی توسعه می دهیم

خاوازی با بیان اینکه برای توسعه سردخانه محصولات کشاورزی در خراسان جنوبی آمادگی داریم، گفت: همچنین در پرداخت تسهیلات برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی محدودیتی وجود ندارد.

وی با اشاره به رفع مشکلات آبی بیان کرد: باید مجمع نمایندگان خراسان بزرگ در راستای رفع مشکل آب، اعتباری برای احیای قنوات از صندوق ذخیره ارزی مشخص کنند.

خاوازی با بیان اینکه در زمینه پرورش ماهی تیلاپیا در استان آمادگی سرمایه گذاری هستیم، اظهار کرد: اشتغال در این بخش می تواند انقلابی ایجاد کند بنابراین در پرداخت تسهیلات مشکلی وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در راستای جلوگیری از خام فروشی محصولات و توسعه گلخانه ها آماده همکاری هستیم.‌

اعتبار هزار میلیاردی تعاون روستایی کفاف خرید محصولات کشاورزی را نمی دهد

وی با اشاره به تحریم ها بیان کرد: در جنگ اقتصادی دشمن قرار داریم و نسبت به تامین جو و کنجاله عقب هستیم.

خاوازی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶۰ هزار تن ذرت، ۳۴۰ هزار تن جو و ۵۴ هزار تن کنجاله در سامانه بازارگاه آماده معامله است.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی به اندازه کافی، تسهیلات و اعتبار دیده نشده است، گفت: کل اعتبار سازمان تعاون روستایی هزار میلیارد تومان است که با این میزان اعتبار چگونه می توان محصولات کشاورزی را خریداری کرد.

خاوازی با اشاره به مشکلات فروش گوشت قرمز بیان کرد: طرحی آماده کرده ایم که اگر تصویب شود به نفع دامدار بوده و در بخش دام و قیمت گوشت بسیار موثر است.

وی با اشاره به مشکلات مطرح شده در راستای کمبود نقدینگی بیان کرد: در حال حاضر در کشور پنج قلم کالا دارای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بوده و مابقی دارای ارز نیمایی شده اند.