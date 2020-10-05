تمدید ارسال آثار سوگواره روایت شیدایی تا پایان ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسال آثار از جمله عکسهای موبایلی و فیلم کوتاه سوگواره روایت شیدایی که به مناسبت محرم و صفر برگزار میشود، تا پایان ماه صفر، ۲۷ مهرماه تمدید شد.
بر اساس اخبار دریافتی از دبیرخانه سوگواره تاکنون ۵۹۸ عکس و ۵۸ فیلم کوتاه به دبیرخانه ارسال شده است.همچنین بیشترین آثار از استانهای تهران، مشهد، یاسوج، اهواز، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، اردبیل، یزد، شیراز، خراسان رضوی، گرگان و کرمان به دبیرخانه سوگواره رسیده است.
سوگواره روایت شیدایی در قالب عکس و فیلم کوتاه با موضوع عزاداریهای محرم و صفر و در محورهای معرفی آئینها و مراسم عزاداری در اقوام مختلف، روضههای خانگی، عزاداریهای کودکان در ایام محرم و نذورات مردمی به خصوص اهدای اقلام بهداشتی مربوط به پروتکلهای کرونا از سوی فرهنگسرای سرو برگزار میشود.
علاقه مندان جهت ارسال آثار خود میتوانند به دو شیوه از طریق سایت https://majazi.farhangsara.ir، Instagram و یا ارسال فایل اثر به شماره واتساپ ۰۹۳۳۵۹۷۹۵۹۴ اقدام نمایند.
در تمامی شیوههای عنوان شده جهت ارسال اثر میبایست مشخصات کامل صاحب اثر، آدرس و شماره تماس صاحب اثر به همراه بخش مورد نظر جهت حضور در سوگواره نیز ارسال شود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۸۸۷۹۹۱۵۴ دبیر خانه سوگواره تماس حاصل کنند و یا با پست الکترونیکی ravayate.sheydaei@gmail.com ارتباط برقرار کنند.
آدرس اینستاگرام سوگواره شیدایی Instagram: @ravayate_sheydaei است.
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