توزیع ۳ هزار بسته حمایتی غذایی بین نیازمندان در قم

چهارمین مرحله رزمایش بزرگ مواسات و همدلی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، پیش از ظهر شنبه در مجتمع بزرگ امام خمینی (ره) با نام «شمیم حسینی» برای توزیع سه هزار سبد حمایتی غذایی برای نیازمندان، از محل موقوفات امامزادگان قم با حضور تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه از سال گذشته برنامه شمیم حسینی را به منظور حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های عزاداری امام حسین (ع) برنامه‌ریزی کرد، گفت: سال گذشته شمیم حسینی در قالب برپایی نمایشگاه و حمایت‌ها از هیئات مذهبی بود.

حجت الاسلام عباس اسکندری با اشاره به اینکه امسال با توجه به شرایط موجود بیماری کرونا در کشور، برنامه‌هایی به شکل سال گذشته وجود نداشت، افزود: امسال برنامه‌ریزی و حمایت‌ها از طرح شمیم حسینی در قالب تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی برای خانواده‌های محروم و مستمند در قالب این طرح بود.

وی با تاکید بر این نکته که این مرحله چهارم تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه در قالب طرح "شمیم حسینی" است، یادآور شد: از ابتدای شیوع بیماری کرونا، سه مرحله توزیع بسته‌های معیشتی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان انجام شده است.

اسکندری با بیان اینکه سه هزار بسته معیشتی در این مرحله توزیع و در مرحله پنجم نیز سه هزار بسته معیشتی بین افراد نیازمند توزیع می‌شود، گفت: مجموعه هزینه‌های این ۲ مرحله مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد تومان است.