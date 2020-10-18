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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۶

رئیس اداره اوقاف تایباد:

‍ ۵۰۰ موقوفه در حوزه وقفی تایباد و باخرز فعال است

‍ ۵۰۰ موقوفه در حوزه وقفی تایباد و باخرز فعال است

تایباد - رئیس اداره اوقاف تایباد و باخرز گفت: ۵۰۰ اثر وقفی در دو شهرستان تایباد و باخرز فعال است که اداره اوقاف تایباد یا بصورت مستقیم یا از طریق نظارت بر کار متولی، امورات را پیگیری می کند.

ابوالفضل محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موقوفاتی که در حال حاضر فعال است مربوط به وقف هایی می‌شود که اداره اوقاف نظارت آنها را عهده دار بوده و هست، اثر وقفی، در دفاتر ثبت و ضبط شده است که لازم است خیرینی که وقفی انجام می دهند سند را به اوقاف تحویل دهند.

وی با بیان این موضوع که موارد وقفی تایباد و باخرز در حوزه اوقاف تایباد پیگیری می شود، افزود: مهم ترین موقوفات در تایباد، موقوفات مرحوم توتونچیان در دشت کاریز است که با نیت واقف، درآمدها زیر نظر فرزند ارشد مرحوم هزینه می شود و موقوفه مزار مولانا و سهم وقف آب که توسط اداره اوقاف نظارت و هزینه می شود.

رئیس اداره اوقاف تایباد و باخرز تصریح کرد: عمده موارد وقفی در شهرستان باخرز، وقف عزاداری ائمه معصومین علیهم السلام است و یک اثر وقفی فعال در باخرز مربوط به کودکان بی سرپرست است.

محمودی وقفیات را به دو صورت عنوان کرد و گفت: گاهی واقف متولی را مشخص و جهت مصرف را هم در وقفنامه تعیین کرده است و گاهی هم وقف عام بدون متولی است که اوقاف خودش امر متولی را بر عهده دارد.

محمودی از تصرفات عدوانی موقوفات بعنوان یک چالش نام برد و گفت: واقف و خیرین زیادی هستند که وقفی انجام دادند بصورت دست نوشته و عادی است، اما پس از فوت واقف اثر وقفی را عده ای تصرف عدوانی کرده اند که در این خصوص بخش حقوقی اوقاف مدت زمان زیادی را برای برگشت اثر وقفی صرف می کند.

وی تعداد موقوفه فعال در حوزه وقفی تایباد و باخرز را ۵۰۰ عدد دانست و ادامه داد: سه دانگ از کل ملک دشت محسن آباد تایباد وقف است که اداره اوقاف در حال مشخص کردن حدود ملک است و علیه متصرفان عدوانی اقامه دعوی حقوقی خواهد کرد.

رئیس اوقاف تایباد با بیان اینکه تصرف عدوانی املاک وقفی مطابق قانون جرم است، افزود: از نظر شرع مقدس هم دارای اشکال عمده است و تصرف در اموال و املاک وقفی بدون اذن واقف حرام شرعی است.

کد مطلب 5049587

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