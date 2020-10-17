مجید یراق‌بافان مجری تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجرای برنامه‌های معارفی تلویزیون و اینکه چقدر این برنامه‌ها توانسته‌اند شبهات جوانان و اقشار مختلف جامعه را رفع کنند، بیان کرد: حدود ۲۷ سال است که من اجرای برنامه‌های تلویزیونی را بر عهده دارم و حدود ۸۵ درصد این اجراها در حوزه معارف بوده است، از این حیث معتقدم تلویزیون در حوزه برنامه‌سازی دینی کارهای بسیار مهمی را انجام داده و قدم‌های بسیار بلندی را برداشته است که این را براساس بازخوردها و دیدگاه‌های مخاطبان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کرده‌ام.

وی درباره وظایف تلویزیون در این زمینه تصریح کرد: من نمی‌گویم تلویزیون در این حوزه به تمام وظایفش عمل کرده است و یا صد در صد رسانه توانسته است به شبهه‌های جوانان و جامعه پاسخ دهد و اگر اینگونه گفته شود منصفانه نیست. ما به عنوان برنامه ساز یا مدیر و سیاست‌گذار و کارشناس که قرار است به این شبهات پاسخ دهیم، نتوانسته‌ایم آنطور که باید و شاید خود را به پاسخ‌های متقن، عمیق و آگاه‌کننده مجهز و مسلح کنیم.

تکثیر شبهات دینی توسط دشمن

این مجری تلویزیون ادامه داد: جبهه دشمن در حوزه اعتقادات دینی به سرعت در حال تکثیر شبهات است و سرعت ما در پاسخگویی به آن‌ها پایین است و از این حیث صد در صد نتوانسته‌ایم پاسخگوی شبهات باشیم اما باز هم تاکید می‌کنم این‌ها به این معنا نیست که کاری هم صورت نگرفته است.

اگر جامعه به این سمت برود که نسبت به همه گروه‌های مرجع از جمله مسئولان، بازیگران و چهره‌ها، قدیس‌پنداری داشته باشد این اتفاق خوب نیست چون اگر تزلزلی هم رخ دهد باورها فرو می‌ریزد. بنابراین جز معصومین (ع) از هیچ کسی نباید توقع عصمت داشت که البته این به معنای شانه خالی کردن نیست وی که دکترای جامعه شناسی دارد از زاویه جامعه‌شناختی نیز به تاثیرگذاری تلویزیون پرداخت و اظهار کرد: از نگاه واقع‌گرایانه به من اثبات می‌شود که اتفاقاً رسانه در این سال‌ها موثر هم بوده است و شاهد مثالش هم شیب صعودی در ترغیب مردم به مناسک و مراسم مذهبی مثل راهپیمایی اربعین یا حج یا اعتکاف در سال‌های گذشته بوده است.

یراق‌بافان که در مناسبت‌های مذهبی مثل محرم و صفر و رمضان برنامه «این شب‌ها» را اجرا می‌کند، درباره مخاطب این برنامه توضیح داد: من، مدیران شبکه و سازندگان برنامه معتقدیم مخاطب «این شب‌ها» نباید خط کشی شود و همه مردم را مخاطب می‌دانیم. شاید این میان برخی بیشتر علاقمند باشند اما ما مخاطب را از هر جایگاه و قشری در نظر گرفته‌ایم. مخاطب فقط هم داخل کشور نیست بلکه فارسی زبانانی از ملیت‌های مختلف هم هستند که از ماهواره و یا اینترنت برنامه را می‌بینند.

وی درباره رویکرد برنامه نسبت به شبهات جوانان نیز گفت: قبول دارم که حجم زیادی از شبهات روی جوانان است و البته خانواده، قشر دانشگاهی علاوه بر جوانان بیشترین گروه‌های مورد هجوم شبهات هستند. من در اداره برنامه «این شب‌ها» تلاش دارم موضوع محور و مساله محور پیش بروم و از این حیث مخاطبان از جمله جوانان را درگیر برنامه می‌کنیم.

مجری «موثر» و «مقصر» در جامعه

یراق‌بافان که بیشتر به عنوان مجری برنامه‌های معارفی شناخته می‌شود درباره بار مسئولیت چنین عنوانی گفت: معتقدم برخی از عناوین و پایگاه‌ها و جایگاه‌های اجتماعی ویژگی‌هایی دارد که می‌توان آن را به عنوان گروه مرجع معرفی کرد، مثل مجریان تلویزیون که نه فقط در کشور ما بلکه در همه دنیا اینگونه هستند. معتقدم مجری به عنوان یک گروه مرجع مسئولیت اجتماعی بالایی دارد که او را در حوزه باور و اعتقاد یعنی ذهنی و در حوزه سبک زندگی، پوشش، گویش، سهم داشتن در رفع مشکلات جامعه و… «موثر» و البته «مقصر» جلوه می‌دهد.

این مجری تلویزیون با ذکر مثالی درباره این تاثیر و تقصیر عنوان کرد: اگر من به عنوان مجری در خیابان می‌بینم دو راننده با هم تصادف کرده و دعوا می‌کنند، نمی‌توانم شانه خالی کنم و بگویم به من ارتباطی ندارد. نمی‌گویم فقط مجری مقصر یا موثر است و دیگران نیستند اما من به عنوان مجری تلویزیون باید سهم التاثیر یا سهم التقصیر خود را مشخص کنم.

انتظارات مردم از مجری معارفی خوب یا بد؟

وی در پایان درباره انتظارات مردم نسبت به مجریان برنامه‌های معارفی در برابر دیگر مجریان گفت: مردم انتظاراتی از مجریان معارفی دارند که شاید از باقی مجریان کمتر داشته باشند، البته باید دید این توقع خوب است یا خیر؟ این انتظارات تا حدی لازم است به هر حال چون ما حرف خدا و پیغمبر را بیان می‌کنیم و مردم نیاز دارند ما را باور کنند. اما اگر جامعه به این سمت برود که نسبت به همه گروه‌های مرجع از جمله مسئولان، بازیگران و چهره‌ها، قدیس‌پنداری داشته باشد این اتفاق خوب نیست چون اگر تزلزلی هم رخ دهد باورها فرو می‌ریزد. بنابراین جز معصومین (ع) از هیچ کسی نباید توقع عصمت داشت که البته این سخن به معنای شانه خالی کردن نیست.