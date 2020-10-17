سردار ولی‌الله رضایی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط راهبردی جزیره خارگ، امروز به‌همراه تعدادی از معاونین در خارگ حضور یافتیم و از نزدیک روند موضوعات محوله را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار دادیم.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات و وظایفی که به حوزه مرزبانی محول شده، یکی از موضوعات که به دنبال آن هستیم افزایش ساختار نیروی انسانی و ناوگان دریایی خارگ است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: همدلی و همراهی بسیار خوبی بین نیروهای مسلح در جزیره خارگ وجود دارد.

رضایی نژاد خاطر نشان کرد: با اشرافیت بالایی که مجموعه نیروهای مسلح در جزیره خارگ دارند، امنیت بسیار بالایی در این منطقه مهم کشور وجود دارد.