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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۵:۳۹

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

ساختار نیروی انسانی و ناوگان دریایی مرزبانی خارگ تقویت می‌شود

ساختار نیروی انسانی و ناوگان دریایی مرزبانی خارگ تقویت می‌شود

بوشهر - فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: ساختار نیروی انسانی و ناوگان دریایی مرزبانی خارگ تقویت می‌شود.

سردار ولی‌الله رضایی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط راهبردی جزیره خارگ، امروز به‌همراه تعدادی از معاونین در خارگ حضور یافتیم و از نزدیک روند موضوعات محوله را مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار دادیم.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات و وظایفی که به حوزه مرزبانی محول شده، یکی از موضوعات که به دنبال آن هستیم افزایش ساختار نیروی انسانی و ناوگان دریایی خارگ است.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: همدلی و همراهی بسیار خوبی بین نیروهای مسلح در جزیره خارگ وجود دارد.

رضایی نژاد خاطر نشان کرد: با اشرافیت بالایی که مجموعه نیروهای مسلح در جزیره خارگ دارند، امنیت بسیار بالایی در این منطقه مهم کشور وجود دارد.

کد مطلب 5049677

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