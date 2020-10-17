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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۰۵

پایان فصل سوم «مکث»؛

داستان تاجری که خادم امام رضا (ع) است/ دردل های یک استاد دانشگاه

داستان تاجری که خادم امام رضا (ع) است/ دردل های یک استاد دانشگاه

آخرین برنامه از فصل سوم مجموعه تلویزیونی «مکث» شنبه شب بیست و ششم مهر ساعت ١٩ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین برنامه از فصل سوم برنامه تلویزیونی «مکث» شبکه دو سیما که ویژه ماه های محرم و صفر تدارک دیده شده بود، شنبه بیست و ششم مهر ماه با اجرا و روایت سعید شیخ زاده به اتمام می رسد. شیخ زاده در این برنامه  میزبان دو تن از خادمان حرم امام رضا (ع) به نام های حسین فرهی و مهدی حائری‌حسینی است.

حسین فرهی فارغ‌التحصیل در مقطع دکترا در رشته حقوق بین‌الملل از دانشگاه استراسبورگ فرانسه و استاد دانشگاه  است و مهدی حائری حسینی از تاجران شناخته شده استان خراسان است که طی سال های اخیر افتخار خادمی بارگاه حرم امام رضا(ع) را دارند.

این در تازه ترین برنامه «مکث»  از خاطرات تلخ و شیرین شان در روزها و شب‌هایی که در حرم امام رضا (ع) خادمی کرده‌اند صحبت می کنند.

سری جدید برنامه «مکث» همچون برنامه مناسبتی که در ماه مبارک رمضان پخش شد، قصه‌ها و روایات جذاب آدم‌ها از یک موقعیت خاص به سمت حال خوب را روایت کرده و سراغ ماجراهای اجتماعی می‌رود.

این برنامه اجتماعی به صورت گپ و گفت میان هنرمندان و صاحبان داستان‌های اجتماعی جذاب ضبط و پخش می‌شود.

کد مطلب 5049722
علیرضا سعیدی

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