به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ناسا تصمیم دارد هنگامی که در ۲۰۲۴ میلادی به ماه سفر می‌کند، ابزاری کارآمد و قابل اعتماد برای برقراری ارتباط میان فضانوردان در اختیار داشته باشد و در همین راستا از شرکت نوکیا کمک خواسته است.

ناسا اعلام کرد ۱۴.۱ میلیون دلار در اختیار این شرکت قرار می‌دهد تا شبکه اینترنت موبایل 4G LTE روی سطح ماه بسازد.

به گفته جیمز روتر نائب رییس ناسا، سرویس اینترنت موبایل روی سطح ماه می‌تواند ارتباط میان ایستگاه‌های ماه و فضانوردانی که مشغول کاوش سیاره هستند را فراهم کند. او در این باره می‌گوید: نوکیا می‌تواند با سرمایه گذاری ناسا ارتقای فناوری‌های موجود برای استفاده در محیط ماه را بررسی کند.

این قرارداد بخشی از بودجه ۳۷۰ میلیون دلاری آرتمیس است که ناسا آن را به تازگی اعلام کرده است. بخش اعظم این بودجه در اختیار شرکت‌هایی مانند اسپیس ایکس و «یونایتد لانچ آلیانس» قرار می‌گیرد.