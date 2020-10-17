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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۳

با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی؛

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام رضا(ع) برگزار شد

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام رضا(ع) برگزار شد

مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام رضا(ع) در حسینیه امام خمینی (ره) و با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم عزاداری روز شهادت حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام صبح امروز (شنبه) در حسینیه امام خمینی (ره) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار شد، حجت‌الاسلام عابدینی در سخنانی، برادری و ارتباط بین مؤمنین را لازمه درک مراتب توحیدی دانست و گفت: در نگاه دینی و بر اساس روایات متعدد، ایثار و گذشت، خوشرویی، انفاق و گره‌گشایی از جمله مصادیق اخوّت مؤمنانه است که این ارتباط لازمه ارتباط با معصوم و تقرب به پروردگار است.

همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی به ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی پرداخت.

کد مطلب 5049787

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