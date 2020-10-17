تعطیلی مراکز آموزشی استان همدان یک هفته دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی مهر گفت: بر اساس تصمیم ستاد استانی کرونا تمام محدودیت‌های کرونایی از امروز شنبه ۲۶ مهر به مدت یک هفته در استان همدان تمدید شد.

وی با بیان اینکه استان همدان در شرایط قرمز کرونا است؛ گفت: همکاری مردم و رعایت پروتکل‌ها شرط عبور از وضعیت فعلی است.

ربانی مهر افزود: سینماها و باغ موزه‌ها تعطیل هستند ضمن اینکه در شهرهای با وضعیت قرمز نماز جمعه و نمازهای جماعت و زیارتگاه‌ها، تکایا و اماکن متبرکه تعطیل است.

مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا در همدان با یادآوری اینکه باشگاه‌های ورزشی و بدن‌سازی، قهوه خانه‌ها و کافه‌ها تعطیل و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز آموزش و پرورش و مدارس، کتابخانه ها، حوزه علمیه، آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای تعطیل خواهند بود، گفت: آموزش به صورت غیرحضوری خواهد بود.

ربانی مهر افزود: در ادارات و سازمان‌ها کارکنانی که دارای بیماری زمینه‌ای هستند، بانوان باردار و بانوانی که کودک زیر شش سال دارند باید دورکاری کنند.