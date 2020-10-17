تردید «ماس» درباره بهبود شرایط جهان در صورت پیروزی «بایدن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رقابت بسیار جدی است، تاکید کرد که نسبت به نتیجه این انتخابات نگرانی یا امیدواری خاصی ندارد.

او در گفتگویی با «شبکه رداکسیون آلمان» که متن آن بامداد امروز شنبه ۲۶ مهرمنتشر شد، خاطر نشان کرد که روابط فراآتلانتیکی با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید پیچیده‌تر شده است.

این سیاستمدار سوسیال دموکرات در پاسخ به این پرسش که برای آلمان چه تفاوتی دارد که ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بماند یا رقیب او جو بایدن پیروز شود، گفت: در دوره دونالد ترامپ بارها تصمیم‌های بدون رایزنی گرفته شد که برای برلین قابل درک نبود.

وزیر خارجه آلمان یکی از این تصمیم‌های غافلگیرکننده را اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای عنوان کرد که سال ۲۰۱۵ بین جمهوری اسلامی و کشورهای موسوم به ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) امضا شد.

ماس ابراز امیدواری کرد، نحوه تعامل بین آمریکا و کشورهای دیگر، بدون توجه به اینکه چه کسی پیروز انتخابات سوم نوامبر باشد تغییر کند.

او تصریح کرد، سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده از سال‌ها پیش در این مسیر پیش می‌رود که جایگاهی که این کشور در دوران جنگ سرد به عنوان ابرقدرت پیدا کرده بود به لحاظ استراتژیک دوباره تنظیم شود.