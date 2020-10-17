مردم دیار گیل و دیلم عزادار ضامن آهو/ گیلان سراسر اشک و ماتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام شهادت امام رضا (ع) مردم مؤمن و خداجو و دوستدار اهل بیت استان گیلان از شب و روز گذشته و صبح امروز با برپایی مراسم عزاداری در سوگ شهادت این امام همام اشک ماتم ریخته و عزاداری کردند.

امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا و ممنوعیت برگزاری تجمعات و حتی سفر به مشهد مقدس و زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) گیلانیان مؤمن با حضور در مساجد، حسینیه‌ها، هیئت‌های عزاداری با رعایت دستور العمل های بهداشتی و فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک با نوای مداحان اشک ماتم ریخته و بر سر و سینه زدند.

برپایی روضه‌های خانگی یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که با توجه به شرایط کرونایی از سوی خانواده‌های گیلانی مورد استقبال قرار گرفته به گونه‌ای که به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گیلان بیش از دو هزار خانوار گیلانی برای برپایی این مراسم در دهه پایانی ماه صفر به ویژه سالگرد رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام رضا (ع) اعلام آمادگی کردند.

به راه انداختند دسته جات عزاداری با رعایت فاصله اجتماعی و تجمع در صحن امامزادگان و بقاع متبرکه استان گیلان از دیگر مراسم‌هایی است که از سوی گیلانیان عزادار طی شبانه روز گذشته و صبح امروز برپا شده است.

به گفته مدیرکل اوقاف گیلان نیز در روزهای پایانی ماه صفر و همزمان با رحلت پیامبر گرامی اسلام، امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) مراسم عزاداری و روضه خوانی در ۱۸۰ بقعه متبرکه این استان برگزار می‌شود.

تهیه غذای نذری و بسته‌های معیشتی و توزیع آن در میان نیازمندان نیز از سوی گیلانیان که در سال‌های گذشته در این روز سفرهای نذری پهن می‌کردند نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به شیوع ویروس کرونا و آسیب بسیاری از خانواده‌ها بیش از هر زمان دیگر از سوی گیلانیان اجرایی شده است.

در شهر رشت نیز مراسمی با حضور عزاداران، آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و جمعی دیگری از مسئولان در مصلای امام خمینی شهر این شهر برگزار شد.