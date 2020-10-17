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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۵۸

واکنش حشد شعبی به اعتراضات عراقیهای خشمگین مقابل دفتر بارزانی

واکنش حشد شعبی به اعتراضات عراقیهای خشمگین مقابل دفتر بارزانی

هیئت حشد شعبی امروز به دنبال اعتراضات عراقی‌های خشمگین در محکومیت اظهارات یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق علیه نیروهای بسیج مردمی، بیانیه‌ای برای دوستداران و طرفداران خود صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، هیئت حشد شعبی عراق امروز به دنبال اعتراضات عراقی‌های خشمگین در محکومیت اظهارات یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق علیه این سازمان دفاع مردمی بیانیه‌ای برای دوستداران و طرفداران خود صادر کرد.

در بیانیه حشد شعبی آمده است: ما احساسات عراقی‌ها و دوستداران و وفاداران به جانفشانی ها و خون فرزندان حشد شعبی را درک می‌کنیم. همچنین از آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز طبق قانون اساسی حمایت می‌کنیم؛ اما با به کارگیری خشونت و تخریب به هر شکلی مخالفیم.

حشد شعبی از همه خواست که به صلح اجتماعی پایبند باشند و به نیروهای امینتی در این برهه حساس احترام بگذارند.

از سوی دیگر «محمد البصری» یکی از فرماندهان حشد شعبی، آتش زدن مقر حزب دموکرات در منطقه الکراده بغداد را بی ارتباط با سازمان حشد شعبی دانست.

وی در واکنش به این تجمعات گفت که حشد شعبی با آتش زدن دفتر حزب دموکرات در بغداد ارتباطی نداشته و هواداران حشد شعبی به دلیل تحریک احساساتشان، مقابل دفتر حزب دموکرات کردستان عراق تجمع کرده‌اند. او در ادامه گفت که آیا برافراشته شدن پرچم عراق پس از هر آتش سوزی در ساختمان‌ها و اماکن حکومتی، نشانه دست داشتن دولت عراق در این آتش‌سوزی ها است؟

وی در پایان با اشاره به اینکه حشد شعبی به عنوان یک نهاد رسمی بر دخالت نداشتن این نهاد با آتش‌سوزی مقر حزب دموکرات تأکید دارد، گفت که تجمع امروز واکنش طبیعی نسبت به توهین به یکی از نهادهای امنیتی و نادیده گرفتن مبارزات و خون شهدایش است.

کد مطلب 5049939

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    نظرات

    • ایرانی ایران دوست IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      2 8
      پاسخ
      ان وقتی که کشتی متلاتم در امواج خشمناک داعش گرافتار بود این مسافران ناخواند کوجا بودند که بعد از طوفان و اهدای ازادی از رخته شدن خون جوانان عراق کُرکُری میخوانند..درود بر شهدای بسیج مردمی عراق..
    • حسن ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
      2 12
      پاسخ
      سلام، دولت خودمختاری کردستان عراق،، خیلی باید هم مواظب بقای خودش و هم به رفتار ناشایست یکی ازنماینده گان که خود اجازه داده به بزرگترین بسیج مردمی کشور عراق اهانت کرده،، به گذشته خودشان برگردند که کدام دولت،، حزب دمکرات کردستان عراق را از نابودی نجات داد؟ و باید بخاطر بسپارد که احتیاط کند،،،

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