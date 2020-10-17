واکنش حشد شعبی به اعتراضات عراقیهای خشمگین مقابل دفتر بارزانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، هیئت حشد شعبی عراق امروز به دنبال اعتراضات عراقی‌های خشمگین در محکومیت اظهارات یکی از مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق علیه این سازمان دفاع مردمی بیانیه‌ای برای دوستداران و طرفداران خود صادر کرد.

در بیانیه حشد شعبی آمده است: ما احساسات عراقی‌ها و دوستداران و وفاداران به جانفشانی ها و خون فرزندان حشد شعبی را درک می‌کنیم. همچنین از آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز طبق قانون اساسی حمایت می‌کنیم؛ اما با به کارگیری خشونت و تخریب به هر شکلی مخالفیم.

حشد شعبی از همه خواست که به صلح اجتماعی پایبند باشند و به نیروهای امینتی در این برهه حساس احترام بگذارند.

از سوی دیگر «محمد البصری» یکی از فرماندهان حشد شعبی، آتش زدن مقر حزب دموکرات در منطقه الکراده بغداد را بی ارتباط با سازمان حشد شعبی دانست.

وی در واکنش به این تجمعات گفت که حشد شعبی با آتش زدن دفتر حزب دموکرات در بغداد ارتباطی نداشته و هواداران حشد شعبی به دلیل تحریک احساساتشان، مقابل دفتر حزب دموکرات کردستان عراق تجمع کرده‌اند. او در ادامه گفت که آیا برافراشته شدن پرچم عراق پس از هر آتش سوزی در ساختمان‌ها و اماکن حکومتی، نشانه دست داشتن دولت عراق در این آتش‌سوزی ها است؟

وی در پایان با اشاره به اینکه حشد شعبی به عنوان یک نهاد رسمی بر دخالت نداشتن این نهاد با آتش‌سوزی مقر حزب دموکرات تأکید دارد، گفت که تجمع امروز واکنش طبیعی نسبت به توهین به یکی از نهادهای امنیتی و نادیده گرفتن مبارزات و خون شهدایش است.