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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۱۷

در ۲۴ ساعت گذشته؛

وخامت حال۱۵۶بیمار کرونایی بستری دربیمارستانهای قم/۱۵نفر فوت کردند

وخامت حال۱۵۶بیمار کرونایی بستری دربیمارستانهای قم/۱۵نفر فوت کردند

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در حال حاضر ۷۴۷ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۵۶ نفر از آنها وخیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۲۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۸۴ نفر از این افراد در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۷۱ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شده‌اند، گفت: در حال حاضر ۷۴۷ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۱۵۶ نفر از آنها وخیم است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ نفر از کسانی که تست کرونای آنها مثبت بوده جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 5049951

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