به گزارش گروه بازرگانی مهر به نقل از ایران خودرو، مراسم قرعه‌کشی به صورت زنده از صفحه رسمی اطلاع‌رسانی ایران خودرو در اینستاگرام به نشانی ikcopressofficial پخش می‌شود.

در مرحله پنجم فروش فوق العاده ایران خودرو، مشتریان برای تحویل چهار محصول پارس بنزینی، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو ۲۰۷ دستی هاچ بک و سمند ال. ایکس با قیمت قطعی و موعد تحویل حداکثر ۹۰ روز ثبت‌نام کرده‌اند.

در طرح پیش‌فروش یک ساله نیز هشت محصول شامل پارس با موتور تی. ی و.۵، پارس بنزینی، پژو ۲۰۶ تیپ دو، سمند ال. ایکس، پژو ۲۰۷ دستی هاچ بک، سورن پلاس، دنا پلاس و رانا پلاس عرضه شده است. خودروهای این طرح در تیر و مرداد ۱۴۰۰ براساس قیمت روز تحویل متقاضیان خواهد شد.

پس از قرعه‌کشی و تأیید فرآیند آن توسط نمایندگان نهادهای ناظر، مشخصات پذیرفته‌شدگان در سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir قرار خواهد گرفت. نتایج از طریق ارسال پیامک به برگزیدگان نیز اعلام خواهد شد.

با اعلام نتایج، پذیرفته شدگان هر دو طرح به مدت پنج روز مهلت خواهند داشت تا نسبت به واریز وجه خودرو طبق بخشنامه منتشر شده اقدام کنند.