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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۹

امروز صورت گرفت؛

گفتگوی تلفنی ظریف با وزیر خارجه عراق/رایزنی درباره روابط دوجانبه

گفتگوی تلفنی ظریف با وزیر خارجه عراق/رایزنی درباره روابط دوجانبه

وزرای خارجه ایران و عراق در تماسی تلفنی موضوعات مختلف مرتبط با روابط دو کشور را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گفتگوی تلفنی امروز بعد از ظهر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق موضوعات مختلف مرتبط با روابط دو کشور، خصوصاً سفر هیئت عراقی برای پیگیری توافقات انجام شده در سفر وزیر خارجه عراق به جمهوری اسلامی ایران مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

«فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق پنجم مهر ماه به منظور انجام دیداری دو روزه و گفتگو با مسئولان بلند پایه ایران، به تهران سفر کرده بود.

وی در جریان این سفر با «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس توافقات صورت گرفته میان وزرای خارجه ایران و عراق، مقرر شده بود یک هیئت فنی عراقی برای اجرایی کردن توافقات دوجانبه از جمله در موضوع لایروبی اروندرود، به ایران سفر کند.

کد مطلب 5049970

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