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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۳

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران – کرج

ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران – کرج

کرج - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران محدوده مهرشهر و همچنین محور چالوس سنگین است.

گودرز محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در آزادراه کرج - تهران محدوده مهرشهر و در ادامه حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

وی با بیان اینکه تردد در آزادراه تهران - شمال روان است، تصریح کرد: ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس محدوده‌های هزارچم، گچسر و نساء و در ادامه ترافیک سنگین حد فاصل وینه تا پورکان مسیر شمال به جنوب در جریان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در پایان متذکر شد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا ظهر روز یکشنبه ورود و خروج از استان‌های تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به غیر از خودروهای امدادی، اورژانسی و حمل و نقل عمومی ممنوع است.

کد مطلب 5050054

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      در راستای حل مشکل ترافیک کرج چالوس برای همیشه و کاهش تصادفات و تلفات انسانی نیازمندیم مسیر راه آهن برقی سریع السیر تهران-چالوس ایجاد کنیم و در شهر چالوس نیز شرکت های کرایه اتوموبیل و موتور باشد مردم با قطار به شهرهای شمالی سفر کنند و در آنجا وسیله نقلیه در صورت لزوم اجاره کنند

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