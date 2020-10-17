ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران – کرج

گودرز محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در آزادراه کرج - تهران محدوده مهرشهر و در ادامه حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

وی با بیان اینکه تردد در آزادراه تهران - شمال روان است، تصریح کرد: ترافیک نیمه‌سنگین در محور چالوس محدوده‌های هزارچم، گچسر و نساء و در ادامه ترافیک سنگین حد فاصل وینه تا پورکان مسیر شمال به جنوب در جریان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در پایان متذکر شد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا ظهر روز یکشنبه ورود و خروج از استان‌های تهران، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به غیر از خودروهای امدادی، اورژانسی و حمل و نقل عمومی ممنوع است.