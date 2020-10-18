خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، مریم ساحلی: مجموعه‌ای از داستان‌ها و روایت‌ها که نشان از نخستین روزهای شگفت هجوم ویروس تاجدار به ایران دارد در دل کتابی به نام «قرنطینه ۱۳۹۸» منتشر شد.

وقتی در زمانه پیشرفت تحسین برانگیز علم طب، ویروسی کوچک سلامت و آرامش آدم‌ها در سراسر دنیا را آماج حضور مهلک خویش قرار داد، ساعاتی عجیب برای ما رقم خورد. ما درها را بستیم و زیر سقف خانه‌ها به مرور همه آنچه که در جهان اطرافمان می‌گذشت، نشستیم. در این میان حکایت درد و تب و نفس‌های تنگ، مرگ با بوی آهک و سوگ در سکوت، گفتگوهای کوتاه و پر هراس، واکاوی خاطرات و اندیشه فرداها در اذهان جان گرفتند و کلمه شدند و داستان‌ها و روایت‌هایی پدید آمدند.

بهار که از راه رسید، عده‌ای به دعوت انجمن طرفداران توسعه انزلی در جایزه روزمره نویسی «از خانه بگو…» شرکت کردند و سرانجام تعدادی از این آثار به همت پلت‌فرم همبودگاه و نشر هونار در قالب کتاب «قرنطینه ۱۳۹۸» انتشار یافت.

در مقدمه‌ای که همبودگاه برای این اثر نوشته، آمده است: «آنچه از تاریخ به ما رسیده است، حاصل تلاش‌های مورخین و ادیبان برای نقل آن در قالب داستان‌های حقیقی و دقیق از زندگی انسان‌ها در اعصار مختلف است. این کتاب حاصل یک کار گروهی بزرگ است و سعی دارد از طریق داستان و به شکلی نمادین، زندگی در قرنطینه سال ۱۳۹۸ را ثبت کند.»

در این کتاب آثار مهدیسا صفری خواه، الهه فلاح، کیمیا توکل نیا، غزل دستوری، نسیم کی نژاد، مریم حسین نیا، شبنم کهن چی، آزاده شفیعی، ماهیار رهامهر، شعله آریان پور، گیتی بابایی، پرستو آزاد، ملیکا عرب، رستم رسولی، عاطفه فرجی، غزل سادات پورنسایی، اکرم صالحی، امیر ضیایی، مژگان زمان، آتنا جمال زاده، زهرا وقاری، بهرخ رضایی، ماریا قیطاری، سهیلا سندیانی، مریم گریوانی، زهره گلپا، مجتبی رضایی، مریم شفائی، آریا نجفی مقدم نژاد، راضیه مهدی زاده، سید محمد حسینی، زینب زاهدی، محمد نظری و حسن داسکار در ۱۰۵ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه و به بهای ۲۵ هزار تومان به چاپ رسیده است.