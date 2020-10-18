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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۸:۳۴

سخنگوی جنبش حماس:

مقاومت قادر است معادلات دشمن را بر هم بزند

مقاومت قادر است معادلات دشمن را بر هم بزند

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در سخنانی تصریح کرد: مقاومت قادر است معادلات دشمن را بر هم بزند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در سالروز عملیات انتقام جویانه از «رحبعام زئیوی» وزیر گردشگری سابق رژیم صهیونیستی، سخنانی را در خصوص مقابله با این رژیم مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در این خصوص تأکید کرد که مقاومت قادر است همیشه معادلات دشمن را بر هم بزند.

حازم قاسم اظهار داشت که عملیات انتقام جویانه از زئیوی این پیام را به تل آویو رساند که مقاومت هر لحظه قادر است ضربات سختی به دشمن صهیونیستی وارد کرده و تمامی معادلات آن را به هم بریزد.

لازم به ذکر است که ۱۸ سال پیش در ۱۷ اکتبر سال ۲۰۰۱ گروهی از مبارزان جبهه خلق برای آزادی فلسطین در پاسخ به ترور شهید ابوعلی مصطفی، دبیرکل این جنبش «رحبعام زئیوی» وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی را به هلاکت رساندند.

کد مطلب 5050141

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