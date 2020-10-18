به گزارش خبرگزاری مهر، ‫اونیش امین الهی دبیر نمایشگاه «ممیز، هنر به مثابه حرفه» در توضیح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه قرار بود به عنوان مراسم اصلی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران برای هفته بین المللی دیزاین در اردیبهشت ماه ۹۹ و در خانه هنرمندان ایران برگزار شود که متأسفانه به دلیل شیوع کرونا به تأخیر افتاد و موکول به شهریور و همزمان با رونمایی پلاک خیابانی به نام استاد ممیز و مقارن با سالروز تولد وی شد.

وی افزود: متأسفانه باز به دلیل خطر همه گیری ویروس کرونا و منع برگزاری تجمعات و همچنین نیمه تعطیل بودن خانه هنرمندان ایران، این نمایشگاه در شهریور برگزار نشد و به تعویق افتاد تا در نهایت در آبان ماه و در موزه گرافیک ایران برپا شود. ‬

‫امین الهی عنوان کرد: این نمایشگاه شامل ۲۵ اثر از ۲۳ منتخب فراخوان این نمایشگاه به همراه ۵۳ اثر از ۵۳ هنرمند مدعو خواهد بود. همچنین گزیده‌ای از نمایشگاهی از آثار طراحان بین المللی که پیشتر به همت بنیاد ممیز و برای یاد بود استاد ممیز برگزار شده بود نیز در این نمایشگاه به نمایش درخواهند آمد.‬

وی یادآور شد: ‫به دلیل شرایط حاد این روزهای پاندمی کرونا در ایران، افتتاحیه نمایشگاه به صورت مجازی و از طریق لایو اینستاگرام انجمن خواهد شد و فقط تعداد بسیار محدودی از همکاران برگزارکننده حضور خواهند داشت.

‫دبیر نمایشگاه «ممیز، هنر به مثابه حرفه» از انتشار کتاب این نمایشگاه خبر داد و افزود: ممکن است این کتاب به صورت الکترونیکی نیز منتشر شود که آن را در دسترس علاقه مندان قرار خواهیم داد.

وی در پایان درباره هیأت انتخاب نمایشگاه نیز توضیح داد: هیأت انتخاب این نمایشگاه متشکل از کوروش پارسانژاد، مهدی سعیدی، مجید عباسی، کیانوش غریب پور و مهدی مهدیان است. مدیریت هنری نمایشگاه و طراحی کتاب بر عهده کیانوش غریب پور و عادل صدر ممتاز دبیر اجرایی نمایشگاه است. ‬‫همچنین شورای سیاستگذاری نمایشگاه را مهرداد احمدی شیخانی، فرزاد ادیبی، اونیش امین الهی، مهردخت دارابی، مازیار زند، مریم رونقی، مسعود سپهر، محسن سلیمانی و فاطمه کرکه آبادی تشکیل داده‌اند.‬

اونیش ‫امین الهی در مقدمه کتاب نمایشگاه نوشته است: «اینکه یک نفر چه راه‌ها و چه سختی‌هایی را پشت سر گذاشته تا گرافیک امروز ایران شکل بگیرد و آن را شغل بدانیم … اینکه در بسیاری از دانشگاه‌های شهرهای مختلف ایران رشته گرافیک داشته باشیم … اینکه یکی از منسجم‌ترین انجمن‌های هنری ایران را با حدود دو هزار عضو داشته باشیم و … همه و همه ما را بر آن می‌دارد تا نام او (مرتضی ممیز) را زنده نگه داریم و هر ازگاهی بنا به بهانه‌ای از او یاد کنیم و حرمتش را به درستی حفظ کنیم. شاید نسل‌ها و سال‌ها باید بگذرد تا افرادی با چنین توانایی‌ها و چنین خصوصیاتی پا به عرصه هنر مملکت ما بگذارند.»

‫اسامی راه یافتگان فراخوان به نمایشگاه عبارتند از:

‫سید محمد آثاری یزدی، علی آگاهی، حسین ابراهیمی، فاطمه اسدیان، سعید امیری، فاطمه بذرافشان، مهدی حسینی، حمید حمیدی، علیرضا خراسانی زاده، حسین زارعی، حمیدرضا سلیمانی، مسعود شاکری، حسین شیرازی، پریسا غدیری، علیرضا عسکری فر، گلبرگ کیانی، مهدی گودرزی، نوید مختاری اسکی، علیرضا معظمی گودرزی، اکبر موحد، امیر نجفی، مرتضی وفادار، حسین یوزباشی‬.

‫‫اسامی مدعوین نمایشگاه نیز عبارتند از:

‫جواد آتشباری، فرشاد آل خمیس، مسعود آقایی، فرزاد ادیبی، محمد اردلانی، علی باقری، ادیک بغوسیان، کوروش پارسانژاد، فرشید پارسی کیا، زهرا پاشایی، صالح تسبیحی، پدرام حربی، ابراهیم حقیقی، دامون خانجانزاده، علی خسروی، مهردخت دارابی، مهرزاد دیرین، لادن رضایی، مازیار زند، کیارش زندی، صالح زنگانه، مسعود سپهر، امیر سقراطی، محسن سلیمانی، سیروس سلیمی، قباد شیوا، ترانه صاحب، عادل صدر ممتاز، علی عابدی، مجید عباسی، بهمن عبدی، پوریا عریانی، شادروان مجید عقیلی، مجید کاشانی، فاطمه کرکه آبادی، حسن کریم زاده، سیاوش فانی، امرالله فرهادی، توفیق فیکرت اوکار، کوروش قاضی مراد، اهورا محمدی، حسین محمدی، حجت مجرد، علی مریخی، مهنوش مشیری، احسان مهدوی، مهدی مهدیان، مانلی منوچهری، مهدی میرباقری، ایرج میرزاعلیخانی، نوشین ناظمان، حسین نوروزی، علیرضا وکیلی ورجوی‬.

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‫اسامی منتخب طراحان بین المللی متشکل هستند از:

‫Alain Le Quernec, Alex Jordan, France, Armando Milani, Dimitris Arvanatis, Guy Schockaert, Leonardo Sonnoli, Linda Fu, Milton Glaser, Mimmo Castellano, Niklaus Troxler, Paula Scher, Sadik Karamustafa, Seymour Chwast, Shigeo Fukuda, UG Sato, Uwe Loesch‬

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‫نمایشگاه ‫ «ممیز، هنر به مثابه حرفه» از دوم آبان به مدت ۲ ماه در موزه گرافیک ایران واقع در پارک پلیس تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای بازدید علاقه مندان دایر خواهد بود.