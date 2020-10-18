توزیع بیش از ۹۰۰ جلد کتابچه و مجله فرهنگی و دینی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد با بیان توزیع کتب چاپ جدید این نمایندگی فرهنگی گفت: با توجه به شرایط کنونی که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان شاهد شیوع ویروس کووید _ ۱۹ هستند و کشور عراق نیز از آن بی نصیب نبوده، رایزنی فرهنگی ایران در بغداد اقدام به فعالیت‌های غیر حضوری و مجازی کرده که اهدای کتاب و کتابچه یکی از آن فعالیت‌‎ها بوده است.

وی افزود: رایزنی فرهنگی ایران در بغداد در راستای اقدامات فرهنگی حوزه نشر معارف اسلامی، ۹ عنوان کتابچه تحت عناوین کلمة الامام الخامنئی فی یوم القدس العالمی، القرآن الکریم و متطلبات العصر فی فکر الامام الخامنئی، الشهید مطهری فی فکر الامام الخامنئی، السلام و الغرب المعطیات و التحدیات عند الامام الخامنئی، الرؤیة العلمیة عند الامام الخامنئی، زیارة الاربعین فی خطاب الامام الخامنئی، البعد المعنوی لثورة الامام الحسین علیه السلام فی فکر الامام الخامنئی، کلمة الامام الخامنئی عند لقائه ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة و مجلة الوحدة العدد الخاص للمرحوم ایة الله الشیخ محمد علی التسخیری (رحمة الله)، چاپ و منتشر کرده است.

حجت‌الاسلام اباذری اظهار کرد: این نمایندگی فرهنگی به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، بیش از ۹۰۰ جلد کتابچه و مجله به فرهیختگان، نخبگان و شخصیت‌های برجسته عراق در شهرهای بغداد، نجف اشرف، کربلا مقدس، بصره، ناصریه و … تقدیم کرد که مورد استقبال قرار گرفت.

وی در پایان سخنانش، تأکید کرد: اربعین حسینی همه ساله موهبتی الهی است که همه ساله ارادتمندان عاشقانه سید و سالار شهیدان گام در مسیر رسیدن جهرم مولا و مقتدای خود داشته تا ارادت قلبی خود را به خاندان مطهر اهل بیت (ع) عرضه کنند.