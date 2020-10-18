توزیع ۲۶ هزار تُن محصولات تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با اعلام توزیع ۲۶ هزار تُن محصولات تنظیم بازار در نیمه نخست سال جاری گفت: میادین میوه و تره بار علاوه بر توزیع انواع میوه، سبزیجات و صیفی‌جات، در عرضه بسیاری از محصولات مورد نیاز شهروندان از جمله شکر، مواد پروتئینی و برنج نیز از سهم بالایی برخوردارند.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز ۹۹ از طریق ایجاد ۸۰ جایگاه ویژه، ۱۵۸۰ تُن سیب و پرتقال تنظیم بازار در میادین میوه و تره بار توزیع شد، اظهار کرد: عرضه ۱۱ هزار و ۲۸۷ تُن شکر و ۵۴۵۰ تُن برنج تنظیم بازار از جمله خدمات سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران بوده است.

راد با بیان اینکه در ایام ماه مبارک رمضان نیز ۴۵ تُن خرمای تنظیم بازار در جایگاه‌های ویژه میادین میوه و تره بار توزیع شد، تصریح کرد: ۶۵۰۴ تُن مرغ، ۶۵۵ تُن تخم مرغ و ۲۷۵ تُن گوشت قرمز تنظیم بازار از دیگر خدمات سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با تاکید بر اینکه این سازمان در کنار دولت و در خدمت مردم است تا جای ممکن نیازهای روزانه و هفتگی خانواده‌ها را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب تأمین کند، خاطرنشان کرد: این سازمان آمادگی دارد تا انواع محصولات تنظیم بازار را به هر میزان که به میادین میوه و تره بار اختصاص پیدا کند، با قیمت مصوب بین عموم شهروندان توزیع کند.