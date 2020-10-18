گسترش فساد و سیاستمداران آلوده؛ به مرحله سقوط رسیده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «آرییه شابیط» نویسنده صهیونیست و تحلیلگر سیاسی در رژیم صهیونیستی با انتشار مقاله ای اعلام کرد که رژیم آلوده شده است و مقامات صهیونیست با خبرنگاران با رکیک ترین الفاظ سخن می گویند.

وی در ادامه افزود: معتقدم که نحوه سخن گفتن مقامات با خبرنگاران باعث شده اسرائیلی ها روزهای بدی را بگذرانند. این مسأله بیانگر آن است که حاکمیت آلوده شده است.

شابیط ادامه داد: علاوه بر گسترش ویروس کرونا در اسرائیل، شاهد ابتلای اسرائیل به یک رژیم خونبار هستیم. اگر بپذیریم که منبع این آلودگی نتانیاهو است باید بپذیریم که حقیقت بسیار عمیق تر از این حرفها است.

وی نوشت: اسرائیلی ها اعتماد خود را در سطوح سیاسی از دست داده اند. مقامات به جای تعامل با اسرائیلی ها در مرداب مسموم شایعات غرق شده اند. دعواهای میان سیاستمداران به اقامه دعوی قضایی و تهدید به زندان و در نهایت جنگ داخلی ختم می شود.

شابیط اضافه کرد: اوضاع کنونی اسرائیل بیانگر وجود فساد است و سیاستمداران باید محاکمه شوند. ما به مرحله بی سابقه ای از سقوط رسیده ایم.