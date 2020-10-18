عباس خسروانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر چه امروز کشور با مشکلات متعدد اقتصادی دست به گریبان است اما برای رفع همه مشکلات، راه حل وجود دارد و به هیچ وجه کشور در بن بست قرار ندارد.

وی افزود: ما وظیفه داریم به افکار عمومی این پیام را منتقل کنیم که می‌توان مشکلات را بر طرف کرد و باید کسانی را به مردم برای تصدی مسئولیت‌ها معرفی کنیم که به حل مشکلات اعتقاد و راهکار علمی و عملی داشته باشند.

هزینه سازش با دشمن همیشه از هزینه ایستادگی و مقاومت بیشتر است

این فعال سیاسی با انتقاد از تفکری که راه حل مسائل کشور را بیرون از مرزها و در سازش با آمریکایی جستجو می‌کند، گفت: متأسفانه با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور، همان کسانی که با ناکارآمدی خود، نقش مؤثری در به وجود آوردن وضع فعلی داشته‌اند، مدعی هستند که باید از برخی اصول کوتاه آمد و با دشمن سازش کرد تا گشایش‌های اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد در حالی که این ایده برای کشور یک سم مهلک و به نوعی آدرس غلط دادن به افکار عمومی است زیرا به فرموده مقام معظم رهبری کوتاه آمدن از اصول انقلاب نه تاکتیک است و نه تدبیر. تجربه هم به ما ثابت کرده که هزینه سازش با دشمن همیشه از هزینه ایستادگی و مقاومت بیشتر است.

خسروانی تصریح کرد: امروز آنچه که به عنوان راهبرد اصلی می‌تواند ما را از وضع موجود عبور دهد، اصل مقاومت فعال است نه سازش.

مقاومت منفعل راه به جایی نمی‌برد

وی در تشریح اصل مقاومت فعال گفت: اینکه گفته می‌شود راهبرد ما مقاومت فعال است به این معناست که مقاومت منفعل راه به جایی نمی‌برد و ما باید در برابر تهدیدات خارجی و ضعف‌های داخلی فعالانه عمل کنیم و ضعف‌های ساختاری و مدیریتی خود را برطرف کنیم.

سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان مرکزی ادامه داد: نظام تحریم‌ها اعم از تحریم‌های تضعیف کننده یا فلج کننده و یا هوشمند، زمانی اثر گذار هستند که ساختارهای اقتصادی ما در داخل دچار ضعف باشند و از سوی دیگر نظام مدیریتی و تصمیم گیری ما هم دچار کاستی‌هایی باشد که متأسفانه این دو ضعف در داخل باعث شده تا ما فشارهای تحریم را به خوبی لمس کنیم.

خسروانی افزود: این ضعف‌ها با مذاکره و سازش و کوتاه آمدن از اصول برطرف نمی‌شوند بلکه اقدامات عاجلی همچون اصلاح نظام بودجه ریزی، تصفیر نفت در بودجه سنوانی، اصلاح نظام بانکی، سروسامان دادن به سیستم یارانه دهی کشور و بهبود فضای کسب و کار با محوریت تولید ملی نیاز است که باید در دستور کار قوای سه گانه کشور قرار گیرد و به شکلی جهادی و انقلابی به این حوزه‌ها ورود کنند تا اثرات تحریم به حداقل ممکن برسد.

وی با اشاره به جهش افسار گسیخته دلار طی دو سال اخیر گفت: بخشی از این جهش‌ها ناشی از کاهش شدید عرضه دلار است که خود ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش فروش نفت و شیوع بیماری کرونا و کاهش صادرات غیر نفتی است اما بخش دیگری از علل این جهش‌ها در مدیریت غلط منابع ارزی موجود و تخصیص‌های غیر بهینه و عدم نظارت جدی و عدم اعمال حکمرانی در بخش مصارف ارز در کشور بوده است.

متأسفانه دولت همچنان بر مدیریت غلط منابع ارزی اصرار دارد

این فعال سیاسی ادامه داد: نمونه بارز مدیریت غلط منابع ارزی، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است که متأسفانه منابع زیادی از ارز کشور از ابتدای سال ۹۷ که چیزی در حدود ۵۵ میلیارد دلار بود واگذار شد اما نه تنها قیمت کالاهای اساسی کاهش نیافت یا کنترل نشد بلکه برخی کالاها تا ۲۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشتند اما متأسفانه دولت همچنان بر اختصاص ارز ترجیحی به سبک گذشته اصرار دارد.

خسروانی گفت: از سوی دیگر باید با همکاری قوا، ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد زیرا این ارزها متعلق به کل مردم ایران است و باید وارد چرخه اقتصاد کشور شود و همه کسانی که برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها از دولت ارز ترجیحی گرفته‌اند رهگیری شوند که آیا اساساً کالایی وارد کرده‌اند و اگر وارد کرده‌اند از کجاست و چگونه مصرف شده است. به عنوان مثال سویا و ذرت که از مهمترین نهاده‌های تولید مرغ و جز کالاهایی بود که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته است اما شاهد جهش قیمت مرغ هستیم و این برای مردم قابل قبول نیست.

خسروانی تاکید کرد: به فرموده رهبری معظم ما در برابر تمام خباثت‌های آمریکا که در تاریخ بی سابقه است ایستادگی خواهیم کرد اما باید بدانیم که بخشی از مشکلات هم ناشی از ضعف مدیریت در برخی از بخش‌های کشور است و ما می‌توانیم با رفع این کاستی‌های داخلی و رفع بسترها و ساختارهای غلط اقتصادی، هزینه‌های تحریم را برای دشمن افزایش و اثرات آن را در داخل به حداقل برسانیم و اجازه ندهیم برخی به جای رفع ضعف‌های مدیریتی خود از کوتاه آمدن از اصول انقلاب به منظور رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی سخن بگویند.