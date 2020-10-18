اکران آنلاین آثار کوتاه کاوه مظاهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «وُدیو»، پویان صدقی مدیرعامل «وُدیو» سامانه تماشای فیلم کوتاه، از اکران آنلاین مجموعه آثار کوتاه فیلمسازان سینما خبر داد و ‌گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد حضور جدی فیلمسازان و فیلم‌های کوتاه ایرانی در رویدادهای سینمایی مهم داخل و خارج از کشور بوده‌ایم. بخش اعظمی از این آثار که افتخارات بسیاری در دنیا کسب کردند نمایشی عمومی و گسترده‌ای در داخل ایران نداشتند. به همین منظور در نظر داریم مجموعه آثار فیلمسازان تاثیرگذار و مهم را که عده‌ای همچنان در سینمای کوتاه فعال هستند و برخی به سینمای بلند راه پیدا کردند را به صورت آنلاین اکران کنیم.

صادقی در ادامه بیان کرد: در راستای همین برنامه قرار است مجموعه فیلم‌های کوتاه کاوه مظاهری که در جشنواره های داخلی و خارجی حضور داشته است، از این هفته به صورت آنلاین اکران شود.

وی درباره جزئیات اکران این مجموعه توضیح داد: «موچین»، «سوسک»، «گزارشی درباره مینا»، «روتوش»، «شهربازی» از آثار کاوه مظاهری هستند که از چهارشنبه سی ام مهر ماه، امکان تماشای آن ها از طریق «ودیو» سامانه تماشای فیلم کوتاه فراهم می‌شود.

کاوه مظاهری کارگردان و فیلمنامه‌نویس، تاکنون چهار فیلم کوتاه داستانی و بیش از بیست فیلم مستند کوتاه و بلند ساخته‌است. فیلم «روتوش» از ساخته های مظاهری در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی موفقیت های بسیاری کسب کرده و همچنین توانست برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر شود. فیلم کوتاه «شهربازی» نیز پس از موفقیت در فستیوال فیلم فویل ایرلند به عنوان نماینده رسمی ایران در رقابت اسکار ۲۰۲۱ حضور خواهد داشت.