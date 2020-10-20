محمد حسن کاویانی راد سرپرست دبیرخانه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معاون آموزشی و فرهنگی سابق بنیاد شهید در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فرزندان شهدای سلامت همچون دیگر خانواده‌های شهدا از خدمات مدارس شاهد و سهمیه‌های کنکور بهره مند می‌شوند، گفت: هرکسی که در سامانه بنیاد شهید به عنوان شهید شناسایی شود، در تمام خدمات ازجمله سهمیه کنکور، سهمیه آزمون‌ها، مدارس شاهد و غیره مانند دیگر خانواده‌های شهدا خواهد بود.

وی افزود: در همین راستا نیز فرزندان شهدای سلامت نیز از تمامی این خدمات از جمله سهمیه‌های حوزه آموزش و پرورش مانند ثبت نام در مدارس شاهد، تحصیلات عالی شامل سهمیه کنکور، تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها، تسهیلات مالی ازجمله وام‌های اشتغال، کارآفرینی سهمیه استخدام و غیره بهره مند خواهند شد.

کاویانی راد تصریح کرد: کسی که طبق مقررات در کمیته احراز بنیاد شهید پذیرفته و برای او پرونده تشکیل شود، هیچ تفاوتی با دیگر شهدا ندارد و تنها نیازمند تکمیل مدارک، مستندات و انجام روال قانونی برای احراز شهادت است. روال احراز شهادت شهدای سلامت نیز به همین گونه است و پس از تصویب نهایی جزو خانواده‌های شهید تحت حمایت بنیاد شهید خواهند بود.