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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

بهره‌مندی فرزندان شهدای سلامت از تمامی مزایای شاهد

بهره‌مندی فرزندان شهدای سلامت از تمامی مزایای شاهد

سرپرست دبیرخانه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: تمامی فرزندان شهدای سلامت از خدمات سهمیه کنکور، مدارس شاهد و دیگر خدمات خانواده های شهدا بهره مند می شوند.

محمد حسن کاویانی راد سرپرست دبیرخانه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معاون آموزشی و فرهنگی سابق بنیاد شهید در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فرزندان شهدای سلامت همچون دیگر خانواده‌های شهدا از خدمات مدارس شاهد و سهمیه‌های کنکور بهره مند می‌شوند، گفت: هرکسی که در سامانه بنیاد شهید به عنوان شهید شناسایی شود، در تمام خدمات ازجمله سهمیه کنکور، سهمیه آزمون‌ها، مدارس شاهد و غیره مانند دیگر خانواده‌های شهدا خواهد بود.

وی افزود: در همین راستا نیز فرزندان شهدای سلامت نیز از تمامی این خدمات از جمله سهمیه‌های حوزه آموزش و پرورش مانند ثبت نام در مدارس شاهد، تحصیلات عالی شامل سهمیه کنکور، تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها، تسهیلات مالی ازجمله وام‌های اشتغال، کارآفرینی سهمیه استخدام و غیره بهره مند خواهند شد.

کاویانی راد تصریح کرد: کسی که طبق مقررات در کمیته احراز بنیاد شهید پذیرفته و برای او پرونده تشکیل شود، هیچ تفاوتی با دیگر شهدا ندارد و تنها نیازمند تکمیل مدارک، مستندات و انجام روال قانونی برای احراز شهادت است. روال احراز شهادت شهدای سلامت نیز به همین گونه است و پس از تصویب نهایی جزو خانواده‌های شهید تحت حمایت بنیاد شهید خواهند بود.

کد مطلب 5050539
ساناز باقری راد

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