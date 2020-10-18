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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۸

کاهش تولید روزانه جبرانی اوپک پلاس ۲ میلیون بشکه است

کاهش تولید روزانه جبرانی اوپک پلاس ۲ میلیون بشکه است

برخی منابع اعلام کردند که کاهش تولید جبرانی ائتلاف اوپک پلاس باید ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارقامی که منابع اوپک پلاس روز پنجشنبه (۲۴ مهرماه) به رویترز ارائه داد، نشان داد که جبران متخلفان توافق کاهش عرضه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش در سپتامبر اندکی پیشرفت داشته است.

این منابع اوپک پلاسی تصریح کردند که حجم کاهش جبرانی در ماه سپتامبر ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز بود. این منابع پیش از این اظهار کرده بودند که این رقم در ماه اوت ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در روز بوده است.

به گزارش وزارت نفت، جبران تخطی ۱۳ تولیدکننده عضو و غیرعضو اوپک که پیش از این به سهمیه تولید خود پایبند نبودند، همچنان ناچیز است.

کد مطلب 5050723

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
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      کمک اعضا به یکدیکر در جهت تامین استقلال اقتصادی و ملی شدن صنعت نفت همه اعضا در کنار فروش تسلیحات نظامی به یک دیگر و استقلال امنیتی از غرب می تواند در تقویت سازمان اوپک و بازگرداندن قدرت تاثیرگذاری ای که این سازمان در دهه هفتاد میلادی داشت و تعیین کننده سرنوشت بازار جهانی بود نقش موثری داشته باشد

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