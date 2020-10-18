کاهش تولید روزانه جبرانی اوپک پلاس ۲ میلیون بشکه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارقامی که منابع اوپک پلاس روز پنجشنبه (۲۴ مهرماه) به رویترز ارائه داد، نشان داد که جبران متخلفان توافق کاهش عرضه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش در سپتامبر اندکی پیشرفت داشته است.

این منابع اوپک پلاسی تصریح کردند که حجم کاهش جبرانی در ماه سپتامبر ۲ میلیون و ۳۳۰ هزار بشکه در روز بود. این منابع پیش از این اظهار کرده بودند که این رقم در ماه اوت ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه در روز بوده است.

به گزارش وزارت نفت، جبران تخطی ۱۳ تولیدکننده عضو و غیرعضو اوپک که پیش از این به سهمیه تولید خود پایبند نبودند، همچنان ناچیز است.