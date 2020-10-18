به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال تهران، محمود فکری درباره شرایط این تیم گفت: خوشبختانه شرایط تیم ما خوب است. تمرینات با قدرت انجام می‌شود. تنها خواسته من به عنوان عضو کوچکی در استقلال این است که هواداران به تیم آرامش دهند و از هرگونه اقدامی که باشگاه و تیم را وارد چالش می‌کند، خودداری کنند.

وی افزود: متاسفانه منافع عده‌ای در بهم ریختگی وضعیت باشگاه استقلال است و از احساسات پاک هواداران سوء استفاده می‌کنند و با دادن فراخوان‌هایی به دنبال برهم زدن نظم تیم ما هستند که باید با اتحاد مقابل آن‌ها بایستیم.

وی در پایان گفت: هواداران واقعی استقلال بدانند هدف ما حفظ آرامش تیم و گرفتن نتیجه است تا استقلال را به جایگاه اصلی اش برگردانیم.