کشف۶۲کیلو تریاک در سفر خانوادگی/ رد زنی در جیرفت دستگیری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در تشریح این خبر اظهار کرد: با دریافت گزارش مردمی و رصدهای اطلاعاتی مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارد مقداری مواد مخدر از استان‌های جنوبی کشور خریداری و به شهر تهران منتقل کند، بررسی موضوع در اختیار مأموران پایگاه سوم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه تحقیقات انجام شده مشخص شد، متهم با همکاری همسرش تحت پوشش مسافرت خانوادگی با استفاده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس محموله مواد مخدر را تهیه و پس از گذشتن از شهر سیرجان به شهر تهران منتقل خواهد کرد.

سرهنگ حسنوند گفت: با تکمیل رصدهای اطلاعات و تحقیقات پلیسی، نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و دستور دستگیری و جلب متهمان اخذ شد و تیمی از مأموران پایگاه سوم به شهرستان «جیرفت» اعزام شدند.

وی افزود: با همکاری مشترک پلیس شهرستان جیرفت محورهای مواصلاتی به شهرستان جیرفت کنترل و خودروی متهمان شناسایی و مأموران اعزامی موفق شدند در عملیاتی مشترک خودروی سواری متهمان را متوقف و این زوج قاچاقچی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، افزود: در بازرسی از خودرو متهمان ۶۲ کیلو تریاک کشف شد و متهمان به مقر پلیس منتقل و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند.