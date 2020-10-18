کاهش ۲۸ درصدی سرقت در شهرستان صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا کوهستانی عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: نقش اصحاب رسانه در نمایان کردن امنیت و سلامت جامعه برای مردم بسیار حائز اهمیت است.

سرهنگ کوهستانی با بیان اینکه سلامت فقط به اینکه افراد جامعه عاری از هرگونه بیماری جسمی و روحی باشند، نخواهد بود، گفت: یکی از ابعاد سلامت، سلامت اجتماعی است که نگاه فرد به دیگران و نوع ارتباط با افراد دیگر جامعه نگاه و نگرش نسبت به محیط پیرامون را مشخص می‌کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از متولیان اصلی تأمین امنیت اجتماعی، پلیس است، افزود: وظیفه ذاتی نیروی انتظامی برقراری نظم و امنیت و فراهم کردن جو آرام در جامعه است.

سرهنگ کوهستانی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان صومعه سرا بیش از ۱۲۷ مأموریت برای رفاه و آسایش مردم در طول شبانه روز انجام می‌دهند.

اعتماد مردمی بالاترین سرمایه پلیس است

وی همچنین در ادامه به اعتماد مردم به پلیس اشاره کرد و افزود: در جامعه‌ای که مردم از سلامت روانی و امنیت اجتماعی بالایی برخوردار باشند قطعاً میزان مشارکت مردم با پلیس هم با استقبال خوبی همراه بوده و در جلوگیری از ناهنجاری‌های جامعه و آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر است.

سرهنگ کوهستانی به نقش محوری رسانه در جامعه اشاره و تاکید کرد: اصحاب رسانه به عنوان بازوان توانمند پلیس در بحث آگاهی پذیری مردم جامعه را آگاه کنند و به مردم این اطمینان را دهند که پلیس امین آنها است.

وی با بیان اینکه سرقت سبب ناامنی روانی در فرد و جامعه می‌شود، بیان کرد: در ۶ ماه نخست امسال شهرستان صومعه سرا با ۲۸ درصد کاهش سرقت رتبه نخست استان را دارد.

فرمانده انتظامی صومعه سرا ادامه داد: همچنین در سرقت‌های مهم نیز شهرستان جز شهرهای سبز و در رتبه اول در استان گیلان قرار دارد.

سرهنگ کوهستانی گفت: کاهش توفیقات خودرو و کاهش ۱۱ درصدی پرونده‌های قضائی و کاهش ۱۹ درصدی تصادفات جرحی و کاهش ۱۴ درصدی مرگ و میر ناشی از تصادفات همه برای پلیس نوید بخشی است.