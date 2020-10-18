قصرشیرین بازهم لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر، ساعت ۲۲:۵۲‬ امروز ۲۷ مهرماه حوالی قصرشیرین در استان کرمانشاه را لرزاند.

کانون این زلزله در موقعیت طول جغرافیایی ۴۵.۰۱ و عرض جغرافیایی ۳۴.۴۸ و در عمق ۸ کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون وقوع این زمین لرزه در ۵۲ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)، ۸۵ کیلومتری ازگله (کرمانشاه) و ۷۸ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه) ثبت و نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمین لرزه ۱۶۰ کیلومتری ایلام و ۱۹۱ کیلومتری کرمانشاه گزارش شده است.

گفتنی است، از ساعاتی پیش این سومین زلزله بالای ۳ ریشتری است که در غرب استان کرمانشاه به ثبت می‌رسد.