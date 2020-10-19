به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عبدالله عبدالله با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به ادامه جنگ در افغانستان افزود: ۴۲ سال از آغاز جنگ در این کشور می‌گذرد، این موضوع فرصت‌ها را از مردم افغانستان و منطقه گرفته است.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به مناسبات تاریخی دو کشور ایران و افغانستان به ویژه در ۲۰ سال اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران در زمان جهاد افغانستان, از آن حمایت کرد و در دوره مقاومت و اکنون هم مناسبات میان دو کشور, گسترش یافته است.

عبدالله با اشاره به ظرفیت زیاد گسترش مناسبات دو کشور افزود: حدود سه میلیارد دلار میان دو کشور ایران و افغانستان, تبادل تجاری وجود دارد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: جمهوری اسلامی ایران در برخی از طرح‌های عمرانی افغانستان کمک کرده و روابط فرهنگی ایجاد شده و سطح همکاری‌ها گسترش یافته است و این همکاری همچنان ادامه دارد.

عبدالله با اشاره به اینکه ده‌ها هزار نفر از مردم افغانستان در ایران تحصیل کردند و به کشور خود بازگشتند, گفت: بین بخش‌های خصوصی دو کشور, مناسبات و سرمایه گذاری‌هایی ایجاد شده است و فعالیت شرکت‌های خصوصی ایرانی در داخل افغانستان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هم با چالش‌هایی از جمله ادامه تحریم‌ها مواجه بوده است، افزود: زمینه‌های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره قانونمند شدن حضور مهاجران افغانستانی در کشورمان و برگشت آن‌ها گفت: مذاکرات زیادی میان دو کشور در این زمینه انجام شده است و از جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنیم.

عبدالله درباره مذاکرات گروه‌های مختلف افغانستانی هم افزود: اقدام به مذاکره، گام مثبتی است. همزمان با مذاکرات، جنگ‌ها و خشونت‌هایی هم در داخل کشور افغانستان انجام شده است و اکنون هیئت‌های دو طرف مناقشه, یعنی طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در «دوحه» قطر مشغول مذاکره هستند و توقع پیشرفت مذاکره وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه صلح، خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان است، گفت: صلح عادلانه و پایدار, صلحی که مالکیت آن با مردم افغانستان باشد و آینده‌ای را ترسیم کند که همه با هم در صلح باشند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اضافه کرد: آزادی‌هایی که مردم افغانستان با تلاش‌های زیادی به دست آوردند باید حفظ شود.

عبدالله افزود: مذاکرات ادامه دارد اما پیشرفت آن به اندازه توقع مردم نیست ولی, هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با اراده قاطع و با انعطاف، صبر و حوصله، مذاکرات را ادامه داده است و از طرف مقابل هم چنین توقعی را داریم.

وی اضافه کرد: پیش از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، جنگ وجود داشت و یک طرف جنگ, طالبان و طرف دیگر, گروه‌های تروریستی مانند القاعده بودند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان اینکه طی سال‌های مختلف، جنگ به مردم این کشور تحمیل شده است, افزود: مردم افغانستان بیشتر از همه خواهان صلح هستند.

وی ادامه داد: ایالات متحده آمریکا هم به این نتیجه رسید که باید گفت و گو انجام شود و مسائل از طریق مذاکرات حل شود و به نتیجه برسد و این برای مردم افغانستان، یک فرصت است.

عبدالله گفت: روشن است که مشکلات افغانستان و اختلافات، راه حل نظامی ندارد.

وی افزود: مناطقی از افغانستان تحت تصرف طالبان است و طالبان متعهد شدند که اجازه فعالیت گروه القاعده را ندهند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه کشورهای همسایه افغانستان در پی صلح نیستند و از جنگ حمایت می‌کنند، گفت: ادامه جنگ به نفع هیچ کشوری نیست و در گام نخست، مردم افغانستان از جنگ رنج می‌برند و در گام دوم، مردم منطقه به ویژه همسایه‌های افغانستان از تأثیرات منفی جنگ، متأثر می‌شوند.

عبدالله افزود: برای موفق شدن مذاکرات صلح افغانستان، میان کشورهای همسایه اجماع وجود دارد.

وی با بیان اینکه گفت و گوها میان طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در مراحل ابتدایی خود است, اضافه کرد: تعیین سرنوشت مردم افغانستان باید از طریق رأی گیری آزاد مردم این کشور، تعیین شود.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: دو طرف مذاکره باید بر روی بسته جامعی توافق کنند که نتیجه آن صلح مورد قبول برای همه مردم افغانستان باشد.

جنگ در افغانستان به نفع هیچکس نیست

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: دو نسل افغانستان در جنگ به دنیا آمدند و ادامه وضعیت، برای هیچکس مفید نخواهد بود.

آقای عبدالله عبدالله در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: کشورهای منطقه و حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در پیشبرد مذاکرات صلح می‌تواند مؤثر باشند.

وی گفت: اگر گفت و گو ها به نتیجه نرسد، جنگ ادامه خواهد یافت و ادامه جنگ به معنای ادامه مصیبت و رنج و درد مردم افغانستان و مهاجرت بیشتر آنان است.

عبدالله افزود: مردم افغانستان به ارزش‌های جمهوری اسلامی خود از جمله حق رأی دادن، حق نامزد شدن، آزادی بیان، حقوق زنان و رعایت حقوق اقلیت‌ها باور دارند و آن را جزو افتخارات خود می‌دانند.

وی افزود: مردم افغانستان مبارزه کردند تا این حقوق را به دست آوردند و نمی‌خواهند آن را از دست بدهند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پاسخ به این پرسش که چرا فعالیت گروه داعش در افغانستان در مناطقی که نیروهای خارجی حضور دارند، رشد بیشتری کرده است، گفت: مردم افغانستان در برابر داعش مبارزه کردند و رهبران داعش در جنگ با نیروهای افغانستان، سران و مواضع خود را از دست دادند.

وی افزود: نیروهای بین المللی هم در افغانستان با داعش درگیری مستقیم داشتند و همچنین به طور غیر مستقیم یعنی با حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، با داعش درگیر بودند.

عبدالله در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شاهد رشد تولید مواد مخدر در افغانستان هستیم، گفت: در زمانی که بیشترین انرژی و توان و نیروها، مصروف دفاع از سرزمین هستند، مواد مخدر، رشد یافته است همچنین بیکاری و فقر مردم هم به این موضوع، دامن زده است و متأسفانه برای مواد مخدر تقاضا وجود دارد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: متأسفانه صدها هزار معتاد در افغانستان وجود دارند و با افزایش مواد مخدر، سطح جنایات و جرایم بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه ادامه جنگ‌ها به رشد مواد مخدر و مهاجرت‌ها منجر شده است، گفت: جامعه بین المللی هم شاید حدود صدها میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد اما وجود جنگ داخلی در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر را سخت کرده است.

عبدالله درباره حضور مهاجران افغانستانی در کشورمان ابراز امیدواری کرد: با ایجاد صلح در افغانستان, آن‌ها به کشور خودشان برگردند و به رشد و پیشرفت افغانستان کمک کنند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: تلاش می‌کنیم زمینه‌های تردد شهروندان و مهاجران افغانستانی را به کشورهای همسایه، قانونمند کنیم.

وی درباره سفرش به کشورمان هم گفت: به دعوت آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، این سفر را انجام دادم و در دیدار با آقای قالیباف رئیس مجلس و نمایندگان مجلس درباره بهبود مناسبات و گسترش روابط تجاری گفت و گو کردیم.

عبدالله افزود: در ادامه این سفر درباره صلح در افغانستان و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح، با مقامات گفت و گو خواهیم کرد.