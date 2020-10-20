خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در روزهای گذشته بارها اعلام شد که اولویت واکسیناسیون آنفلوانزا با گروه‌های در معرض خطر از جمله بیماران زمینه‌ای و سپس سالمندان است.

یکی از گروه‌های در معرض خطر بیماران سرطانی که اغلب دارای پرونده پزشکی نزد مراکز درمانی هستند.

با توجه به اینکه در روزهای اخیر عنوان شده مردم حتی‌المقدور و در صورت امکان برای کارهای ضروری از خانه خارج شوند، برخی از بیماران مبتلا به سرطان پیامک‌هایی مبنی بر مراجعه به مراکز درمانی دریافت کردند که همین امر موجب ازدحام در برخی از این مراکز شده است.

به گفته یک بانوی شیرازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، برای تزریق واکسن آنفلوانزا به بیماران سرطانی پیام داده شد در یک ساعت مقرر برای واکسن مراجعه کنیم اما بعد از مراجعه اعلام شد نام شما در فهرست بیماران نیازمند واکسیناسیون قرار ندارد.

وی، ادامه داد: البته پذیرش مرکزی که مراجعه کردم عنوان کرد که پیامک ارسال شده درست نیست و اشتباه روی داده است.

او گفت: مگر می‌شود که اسم من به عنوان بیمار مبتلا در تمام مراکز ثبت دارو مرتبط با سرطان وجود داشته باشد و پرونده پزشکی هم داشته باشم و از مراکز مربوطه هم پیامک مراجع دریافت کرده باشم اما اسمم را در لیست ثبت نکرده باشند، مسئول این بی توجهی‌ها چه کسی است و چه ارگانی خطرات خروج من از خانه را می‌پذیرد؟ علوم پزشکی باید کمی مسئولیت پذیرانه تر رفتار کند.

وی گفت: مگر علوم پزشکی و ستاد کرونا مرتباً بر طبل مسئولیت پذیری نمی‌زند پس چرا خودشان اینگونه بی توجهی می‌کنند و توان ثبت اسم بیمارانی که هر ماه تحت معالجه هستند را ندارند، آن‌هم بیمارانی که برای دریافت دارو هر ماه نامش در سیستم ثبت می‌شود.

این در حالیست که حجم مراجعه کنندگان و ازدحام در مراکز اعلام شده برای واکسیناسیون خطری بزرگ برای بیماران زمینه‌ای به شمار می‌رود و ممکن است روند شیوع کرونا را افزایش دهد.

یکی دیگر از شهروندان شیرازی که پدرش را برای تزریق واکسن به مرکز درمانی آورده به خبرنگار مهر، گفت: با وجود هشدارهایی که رسانه‌ها می‌دهند و مواردی که ستاد مبارزه با کرونا بر آن تاکید دارد تجمع افراد در مراکز سرپوشیده موجب گسترش بیماری است بنابراین انتظار می‌رود همچنانی که از مردم دعوت به رعایت نکات بهداشتی می‌شود، مراکز درمانی هم نسبت به بیماران زمینه‌ای احساس مسئولیت کرده و پی گیر رفع مشکلات این بیماران باشند.

به گفته این شهروند شیرازی، البته در این میان نقش دانشگاه علوم پزشکی در بروز چنین مشکلاتی بی تأثیر نیست و قطعاً نبود برنامه‌ریزی مدون برای واکسیناسیون آنفلوانزا به شیوه درست موجب شده مردم سرگردان باشند.

از سویی با توجه به پایان یافتن مهرماه که موعد تزریق واکسن به شمار می‌رود و به توصیه کارشناسان و پزشکان بهترین زمان برای تزریق واکسن ابتدای فصل پاییز است، به نظر می‌رسد بسیاری از بیماران زمینه‌ای از جمله مبتلایان به سرطان، بیماران دیابتی و سالمندان هنوز موفق به تزریق این واکسن نشده‌اند.

با توجه به اینکه در آستانه فصل خزان اعلام شده بود پس از توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌ها، شهروندان می‌توانند نسبت به تهیه آن با ارائه کد ملی اقدام کنند، بسیاری از داروخانه‌های شیراز دست کم از زمان توزیع این واکسن به شکل همگانی اظهار بی اطلاعی کرده و در این میان هزینه احتمالی آن هنوز مشخص نیست.

مسئول یکی از داروخانه‌های شیراز به خبرنگار مهر، گفت: در رابطه با توزیع واکسن هیچ مطلبی به ما ابلاغ نشده و نمی‌دانیم این واکسن چه زمانی در سیستم توزیع قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: گرچه پیشتر اعلام شده بود که واکسن به اندازه مورد نیاز توزیع خواهد شد، اما شرکت‌های توزیع اقلام دارویی واکسنی برای توزیع به داروخانه‌ها نداده‌اند.

این در حالیست که اواسط مهرماه به گفته مسئول امور توزیع داروخانه‌ها در سازمان غذا و دارو، یک میلیون و ۵۰۰ واکسن آنفلوانزا در اختیار معاونت بهداشت گذاشته و سازمان غذا و دارو بیش از این دخل و تصرفی در این واکسن‌ها ندارد، چون دیگر تصمیم‌گیری بر عهده معاونت بهداشت است.

علی رزازان، ادامه داد: یک میلیون و ۵۰۰ واکسن تحویل معاونت بهداشت داده شده است که به صورت رایگان در بین افراد در اولویت‌ِ تزریق توزیع شود و آن میزانی هم که به بعضی از کادر درمان تزریق شده نیز از همین واکسن‌ها بوده است.

وی اعلام کرد: در بعضی از بیمارستان‌ها برای بعضی از کادر درمان که در مواجهه با بیماران کرونایی هستند، واکسن آنفلوآنزا تزریق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته یک ویال واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌ها به بهای ۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسید.

به هر حال به نظر می‌رسد گروه‌های هدف هم چندان برای علوم پزشکی هدف نبوده‌اند و مبنای پیامک زدن به بیماران هدف بر چه اساسی بوده‌اند.