وزیر بهداشت وارد ارومیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، دقایقی پیش دکتر نمکی، وزیر بهداشت به همراه هیأت همراه به منظور بررسی وضعیت شیوع کووید ۱۹ در استان آذربایجان غربی وارد ارومیه شد.

وزیر بهداشت امروز در جلسه ستاد کرونای استان شرکت می‌کند.