آتش سوزی در داخل یک صندوق رأی در آمریکا/ آسیب جدی به آراء وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، مقامات انتخاباتی ایالات متحده اعلام کردند که وقوع آتش سوزی در داخل یک صندوق اخذ آرای انتخاباتی در بخش لس آنجلس ایالت کالیفرنیا باعث آسیب آرای رأی دهندگان شد.

به گفته این مقامات، تحقیقات در خصوص علت وقوع این آتش سوزی آغاز شده است.

طبق اظهارات مقامات ذیربط به نظر می‌رسد که وقوع این آتش سوزی در داخل یک صندوق رأی در شهر بالدوین پارک واقع در بخش لس آنجلس ایالت کالیفرنیا عمدی بوده است، هرچند که علت و میزان آسیب وارده همچنان در دست بررسی است.

در پی این آتش سوزی، نیروهای آتش نشان با پاشیدن آب به داخل این صندوق رأی شعله‌های آتش را خاموش کردند که این امر باعث وارد آمدن آسیب قابل توجه به آرای داخل صندوق شد. در تصاویر ویدئویی گرفته شده از محل آتش سوزی دهها رأی خیس و سوخته قابل مشاهده است.

دایره انتخاباتی بخش لس آنجلس که ناظر بر برگزاری انتخابات در این بزرگترین بخش ایالت کالیفرنیاست، تاکنون به پرسشها در مورد تعداد آرای آسیب دیده پاسخی نداده است. اما گفته می‌شود که مقامات آخرین بار در ساعت ده صبح روز شنبه آرای موجود در این صندوق را جمع آوری کرده‌اند.