به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان برنامه این رویداد در روز سوم به شرح زیر اعلام شد.

در این رویداد فرهنگی که به دلیل شرایط کرونا به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود، فیلم‌های منتخب در سه پلتفرم فیلیمو، نماوا و تیوا از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۲ برای علاقه‌مندان نمایش داده می‌شود.

در روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۹۹ یک فیلم از شش فیلمی که در فیلیمو نمایش داده می‌شود مختص به ناشنوایان است. علاقه‌مندان می‌توانند فیلم‌های «پیله و پروانه» به کارگردانی محمد صالحی‌نژاد دهکی را به مدت ۷۷ دقیقه، «گل مهربونی» ساخته داریوش احمدیان را به مدت ۷۵ دقیقه، «خداحافظ سینما» ساخته یاسر احمدی را با مدت زمان ۸۶ دقیقه از طریق پلتفرم فیلیمو تماشا کنند. همچنین فیلمی برای نمایش در بخش «کرونا روایت و وب سری» در نظر گرفته شده است. فیلم «شماره ۲۹» ساخته هادی رحیمی خواص نیز به مدت ۱۰۴ دقیقه ویژه ناشنوایان نمایش داده می‌شود. فیلم «پرنده کوچک خوشبختی» به مدت ۱۱۰ دقیقه آخرین فیلم این پلتفرم در سومین روز جشنواره سی‌وسوم است.

در پلتفرم نماوا فیلم‌های «بازیگوش‌ها» ساخته نادره ترکمانی به مدت ۸۵ دقیقه، «هدیه» به کارگردانی مسعود فرخنده طینت‌فرد به مدت ۹۵ دقیقه، «سلیم» ساخته وحید پاکزاد به مدت ۷۸ دقیقه نمایش داده می‌شود. برای بسته فیلم کوتاه نیز ۶ فیلم «آنتی ویروس»، «جبران می‌کنم»، «دو دل»، «رنگین کمان»، «شوفر» و «شهر عسل» به مدت ۵۸ دقیقه و برای بسته پویانمایی ۹ فیم «اتاق ۲۱»، «اشک باران»، «بعله!»، «پژواک»، «چهره»، «خورشید آسمان خورشید کاشی»، «زونامی»، «صدای من صدای او» و «من ایرانی‌ام» به مدت ۶۲ دقیقه در نظر گرفته شده است. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند دو فیلم خارجی «شاهین‌ها» به مدت ۹۸ دقیقه و «پرنسس امی» به مدت ۷۸ دقیقه و «مهر مادری» را به مدت ۹۰ دقیقه از طریق پلتفرم نماوا تماشا کنند.

در سومین روز جشنواره و در پلتفرم تیوا فیلم‌های «به یادم باش» ساخته مجتبی سعیدزاده به مدت ۸۴ دقیقه، «حکم مادری» به کارگردانی سیامک صرافت به مدت ۹۰ دقیقه، «شماره ۲۹» ساخته هادی رحیمی خواص به مدت ۱۰۴ دقیقه بارگذاری می‌شوند. همچنین برای بسته فیلم کوتاه داستانی ۸ فیلم «از خودگذشته»، «امروز هم نه»، «آب سرد»، «سیاهی»، «قرنطینه»، «کامیون»، «گاومیش» و «مات» به مدت ۵۹ دقیقه و برای بسته پویانمایی ۹ فیلم «زاک و زیک»، «قدم یازدهم»، «قطار قشنگ من»، «کاش»، «گرگ‌ومیش»، «گل چراغ»، «لذت پرواز»، «ناجی» و «ناهار در چمنزار» به مدت ۵۸ دقیقه در نظر گرفته شده است. فیلم خارجی «بیله» به مدت ۱۰۴ دقیقه و «فیتیله و ماه‌پیشونی» به مدت ۱۲۰ دقیقه دیگر فیلم‌هایی هستند که برای نمایش در تیوا در نظر گرفته شده‌اند.

برنامه کارگاه‌ها و پنل تولید مشترک

کارگاه «جایگاه تجربه در روایت فیلم‌های انیمیشن» در بخش بین‌الملل از ساعت ۱۱ تا ۱۳ و کارگاه «چهره‌نگاری شخصی و خانوادگی» در بخش ملی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سومین روز جشنواره برگزار می‌شوند.

این دو کارگاه از طریق تلویزیون تعاملی تیوا نیز پخش خواهد شد.

برگزاری پنل تولید مشترک با ارمنستان به صورت لایو در ساعت ۱۷، پخش کنسرت آنلاین موسیقی نواحی و شب زاون، از ساعت ۲۳ تا ۲۴ از برنامه‌های جنبی روز سوم جشنواره است.

برنامه اکران در «سینمافرهنگ»

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر برنامه منتشر شده در سایت جشنواره، علاوه‌بر برنامه‌های فوق «سینما فرهنگ» تهران به‌عنوان «خانه جشنواره» امروز سه‌شنبه ۳۰ مهرماه میزبان اکران و برگزاری نشست رسانه‌ای دو فیلم «سلفی با رستم» ساخته حسین قناعت و «بعد از اتفاق» ساخته پوریا حیدری اوره خواهد بود.

عکس کنار خبر مربوط به فیلم «سلفی با رستم» است.

سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به شیوه مجازی و به دبیری «علیرضا تابش» برگزار خواهد شد.