به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در نشست با نمایندگان جوان مجلس بر تداوم و تکرار جلسات با آنان تاکید کرد و گفت: از ویژگیهای این جلسه جوانانه و مومنانه حضور تمامی مدعوین و پیگیری مباحث با نشاط و اشتیاق است و اگر چه نظرات متضادی نیز وجود دارد، اما صمیمیت و تعامل به خوبی مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه باید پذیرفت در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم، افزود: در این جنگ اقتصادی نمیتوان هرگونه تصمیمی را گرفت، لذا باید مراقب اقدامات خود باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش قراول حل بسیاری از مشکلات کشور جمع حاضر در این مکان است، تصریح کرد: رسیدن به فهم مشترک در این جمع، نخستین کاری است که باید در مسیر حل مشکلات کشور انجام دهیم تا از این فهم مشترک اولویتهای مشترک استخراج و در نهایت در روش پیاده سازی به توافق خواهیم رسید.
قالیباف از نمایندگان جوان حاضر در جلسه درخواست تشکیل کارگروههای کاری را کرد و توضیح داد: بهتر است این کارگروههای کاری با همکاری کمیسیونها و مرکز پژوهشهای مجلس و متناسب با علاقه و تخصص نمایندگان جوان تشکیل شوند، به همین جهت درخواست دارم موضوعات مورد نظر همچون اصلاح ساختار بودجه، قاچاق کالا و ارز، بورس انرژی و… را انتخاب کرده و شبانه روز بر روی این موضوعات کار کنید.
وی خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه با بیان اینکه شما باید پیشتاز زیست مومنانه در میان نمایندگان مجلس باشید، گفت: پس از تشکیل کارگروهها، نباید در جلسات بعدی مشکلی بدون ارائه راهکار آن مطرح شود، در واقع نمایندگان جوان در کنار هر مشکل، راهکار را نیز ارائه کنند. هر گروه کاری گزارش کار دهد تا آن فهم و اولویت مشترک مورد نظر ایجاد شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه مجلس سیاستگذاری و ریل گذاری است و البته این مهم زمانبر است، حل و فصل طرح اخذ مالیات از خانههای خالی در شورای نگهبان را ضروری دانست و افزود: طرحهایی چون ساخت و تولید مسکن، اختصاص سبد کالا به افراد نیازمند، طرح دوفوریتی مربوط به بازار بورس و… از جمله اقدامات قابل توجه مجلس در چند ماه نخست آغاز کار آن به شمار میآیند.
بنابراین گزارش، پیگیری طرح شفافیت آرای نمایندگان، مشخص کردن اولویتهای مجلس یازدهم، برنامهریزی برای مقابله با افزایش قیمت ارز، خودرو و مسکن، صیانت از گام دوم انقلاب، شفافیت مواضع هیات رئیسه مجلس، ایجاد پیوست رسانهای در مجلس، فعال کردن فراکسیون انقلاب، ادامه نظارتهای میدانی از مناطق محروم از سوی رئیس و نمایندگان مجلس، ضرورت کاهش مشکلات اقتصادی مردم در زمان کوتاه و… از جمله مباحث مورد تاکید نمایندگان جوان در جلسه با رئیس مجلس بود.
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