دهها نماینده اروپایی خواهان تحریم نشست جی ۲۰ در عربستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، دهها نماینده پارلمان اروپا از مقامات کشورهایشان و اتحادیه اروپا خواستند تا نشست جی ۲۰ را که قرار است طی ماه آتی میلادی در عربستان برگزار شود، تحریم کنند.

۶۵ نماینده پارلمانی در اروپا یک نامه امضا کردند که در آن خواهان تحریم نشست جی ۲۰ شدند.

این نامه نمایندگان اروپایی برای شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و فون درلاین رئیس کمیساریای اروپا ارسال شد.

نمایندگان اروپایی اعلام کردند که ریاض کارنامه سیاهی در زمینه نقض حقوق بشر دارد و عدالت را در خصوص پرونده ترور جمال خاشقجی منتقد نظام سعودی محقق نکرد.

آنها اعلام کردند که عربستان ساده‌ترین مسائل حقوق بشر مانند آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات را زیر پا می‌گذارد. فعالان در این کشور از جمله خبرنگاران و وکلا بازداشت می‌شوند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.