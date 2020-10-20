شاید رقابتهای جهانی کشتی ۲۰۲۰ برگزار نشود!

به گزارش خبرنگار مهر، متولیان کشتی روسیه از ماه‌ها قبل اصرار فراوانی بر برگزاری رقابتهای جهانی ۲۰۲۰ صربستان داشتند و از هیچ اقدامی برای راضی کردن اتحادیه جهانی کشتی در این خصوص دریغ نکردند. به هر حال نفوذ و اصرار روس‌ها جواب داد و اتحادیه جهانی کشتی چندی پیش از قطعیت برگزاری رقابتهای جهانی در همان زمان اعلام شده خبر داد. اما موج جدید شیوع کرونا در جهان و به ویژه کشورهای اروپایی باعث شد تا روس‌ها نیز از موضع خود عقب نشینی کنند و از ابهام در برگزاری رقابتهای جهانی بگویند.

در این راستا میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه در اظهاراتی که درسایت رسمی فدراسیون کشتی این کشور منتشر شده اعلام کرد: در حالی که اعلام شده بود مسابقات قهرمانی جهانی کشتی در همان تاریخ اعلام شده برگزار می‌شود و بسیاری از کشورها از جمله روسیه منتظر آن هستند، اما شرایطی تغییر کرده است. به همین دلیل هنوز مشخص نیست که آیا رقابت‌های جهان در سال جاری برگزار می‌شود یا خیر. البته ما رقابتهای قهرمانی کشور را با همین ذهنیت برگزار کردیم. رقابتهایی که به دلیل شرایط متفاوت کنونی در تاریخ مسابقات ما ثبت خواهد شد.

وی در خصوص برگزاری رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی روسیه ادامه داد: باید به همه تبریک گفت چراکه ما پس از مدتها استارت خوبی داشتیم و این موضوع برای هر ورزشکاری بسیار مهم است. در مجموع مسابقات قهرمانی کشور برای کشتی گیران مطلوب و موفقیت آمیز بود، هر چند آنها نتوانستند توانایی کامل خود را به نمایش بگذارند



مامیاشویلی به درخشش عبدالرشید سعداله یف و حریف جوان او در رقابت‌های قهرمانی روسیه هم اشاره کرد و گفت: او به لحاظ تجربه و خونسردی از برتری چشمگیری نسبت به حریفان خود برخوردار است. من از وضعیت فنی ورزشکاران بسیار دور هستم، البته خوشحالم یک مدعی جوان و بلند پرواز داریم که در کنار سعداله یف می‌تواند به یک ورزشکار کلاس جهانی تبدیل شود. من در مورد یک استعداد بلند پرواز اوستیایی صحبت می‌کنیم ما باید به «اصلان بک سوتیف» ادای احترام کنیم. وی کشتی را به سعداله یف واگذار کرد، اما قابلیت‌های خوبی از خود نشان داد.

رئیس فدراسیون کشتی روسیه خاطرنشان کرد: امیدواریم ویروس کرونا اجازه دهد که مسابقات قهرمانی سال ۲۰۲۰ جهان طبق تقویم اتحادیه جهانی در امنیت کامل برگزار شود. ضمن اینکه باید اعلام کرد هر روز نیز به بازی‌های المپیک نزدیک و نزدیک تر می‌شویم.