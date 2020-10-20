نزدیک ۱۶هزارتن آبزی در آذربایجان غربی تولید می شود

محمدباقر قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس شرایط جغرافیایی آذربایجان غربی دومین استان پرآب کشور به شمار می‌رود، افزود: امسال با اجرای طرح یاوران تولید برای تجهیز و مکانیزاسیون مزارع پرورش آبزیان تلاش داریم میزان تولید در مزارع را تا دو برابر افزایش دهیم.

وی از پرداخت تسهیلات کم بهره بانکی در زمینه تجهیز مزارع تولید آبزیان در استان خبر داد و بیان کرد: این تسهیلات در قالب اجرای طرح مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی اعطا می‌شود که صاحبان مزارع پرورش آبزیان برای دریافت این تسهیلات می‌توانند به شیلات استان مراجعه کنند تا افراد واجد شرایط به بانک‌های عامل معرفی شوند.

قریشی با بیان اینکه در آذربایجان‌غربی ۲۶۰ مزرعه پرورش ماهی سرد آبی و ۸۰ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی فعال است افزود: در آذربایجان‌غربی انواع آبزیان از جمله شاه‌میگو و آرتمیا، ماهیان گرمابی شامل انواع ماهی کپور، فیتوفاک، بیگ‌هد و آمور و در ماهیان سردآبی شامل قزل‌آلا و نیز زینتی پرورش داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی در بین استان‌های غیر ساحلی رتبه برتر در تولید آبزیان را دارد، ادامه داد: بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در بخش شیلات استان از جمله مراکز تکثیر و پرورش آبزیان، تعاونی‌های صید و صیادی و بخش حمل و نقل به فعالیت مشغول هستند.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با اشاره به تولید سالانه بیش از ۵۰ میلیون قطعه بچه ماهی در مراکز تکثیر آذربایجان‌غربی اضافه کرد: هم‌اکنون ۵ مرکز تکثیر بچه‌ماهی سرد آبی و یک مرکز تکثیر بچه‌ماهی گرمابی در استان فعال است و نیاز مزارع پرورش به بچه‌ماهی را تأمین می‌کند.

قریشی گفت: هم اکنون سرانه مصرف ماهی در استان ۷.۲ کیلوگرم است در حالی که این سرانه در کشور بالای ۱۱ کیلوگرم است، تلاش داریم با برگزاری برنامه‌های آموزش پخت آبزیان، توزیع بروشور، دوره‌های ترویجی این سرانه را در استان افزایش دهیم.