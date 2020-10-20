کابینه نتانیاهو ناکارآمدی خود را ثابت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت گزارش داد که سیاست های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پوچ و بی معنی است.

بر اساس گزارش این روزنامه عبری زبان، سیاست های نتانیاهو به ویژه در بخش های اقتصادی و مبارزه با گسترش ویروس کرونا ناموفق بوده به طوری که تعداد مبتلایان به این ویروس در اراضی اشغالی در سطح جهانی بسیار قابل توجه است.

در این گزارش آمده است: دولت ها سیاست هایی را در پیش می گیرند که با منافع آنها با وجود هشدارهای عدیده در خصوص پیامدهایش در تضاد است. رژیم های حاکم از گذشته درس نمی گیرند.

در ادامه این گزارش نوشته شده است: سیاست های کابینه اسرائیل در قبال مبارزه با گسترش ویروس کرونا مملوء از اقدامات بی معنی و پوچ است. کابینه اسرائیل در بهار، به صورت شتابزده اقدام به بازگشایی کسب و کارها کرد؛ این در حالی است که گسترش ویروس کرونا در آن زمان قابل توجه بود.

بر اساس این گزارش، زمان نهایی فرا رسیده و احزاب صهیونیست باید جلوی این سیاست های کابینه را بگیرند.