  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۸

در جمع خبرنگاران مطرح شد:

امضای ۲ تفاهم‌نامه برای جامعه ایثارگری استان گیلان

امضای ۲ تفاهم‌نامه برای جامعه ایثارگری استان گیلان

رشت- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: دو تفاهم‌نامه با سه موضوع برای جامعه ایثارگری گیلان امضا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرار است دو تفاهم‌نامه با سه موضوع را در این استان امضا کنیم، گفت: تأمین مسکن جامعه ایثارگری از مسائلی است که نسبت به آن عقب ماندگی داریم و طی تفاهم نامه‌ای که منعقد می‌شود ۱۵۰۰ زمین برای تأمین مسکن این قشر در نظر گرفته شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه تأمین اشتغال جامعه ایثارگری از دیگر موضوعات تفاهم نامه امروز است، خاطرنشان کرد: قرار است با همت استاندار گیلان و بخش خصوصی و نهادهای عمومی برای ۲ هزار ایثارگر استان شغل ایجاد کنیم.

وی ساماندهی گلزارهای شهدای گیلان را دیگر موضوع تفاهم نامه امروز عنوان کرد و افزود: بیش از ۳۰ نفر کادر درمانی ایثارگر در گیلان از زمان شروع کرونا جان خود را از دست دادند و نظام و بنیاد شهید خود را به مدیون آنها می‌دانند.

اوحدی بیان کرد: بر اساس دستور مقام معظم رهبری آئین نامه تعیین مصادیق شهدای سلامت ابلاغ شد و مسئولیت آن با وزارت بهداشت و بنیاد شهید و سازمان امور استخدامی است و امیدواریم پرونده‌های مربوطه هر هفته به بنیاد شهید ارسال شود و افراد شناسایی شده تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.

ارسلان زارع استاندار گیلان نیز در ادامه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده امیدواریم تا پایان دولت بخش اعظمی از پیش بینی‌های لازم در تفاهم نامه با اقدامات اجرایی دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود.

کد خبر 5052203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها