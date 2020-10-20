به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرار است دو تفاهم‌نامه با سه موضوع را در این استان امضا کنیم، گفت: تأمین مسکن جامعه ایثارگری از مسائلی است که نسبت به آن عقب ماندگی داریم و طی تفاهم نامه‌ای که منعقد می‌شود ۱۵۰۰ زمین برای تأمین مسکن این قشر در نظر گرفته شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه تأمین اشتغال جامعه ایثارگری از دیگر موضوعات تفاهم نامه امروز است، خاطرنشان کرد: قرار است با همت استاندار گیلان و بخش خصوصی و نهادهای عمومی برای ۲ هزار ایثارگر استان شغل ایجاد کنیم.

وی ساماندهی گلزارهای شهدای گیلان را دیگر موضوع تفاهم نامه امروز عنوان کرد و افزود: بیش از ۳۰ نفر کادر درمانی ایثارگر در گیلان از زمان شروع کرونا جان خود را از دست دادند و نظام و بنیاد شهید خود را به مدیون آنها می‌دانند.

اوحدی بیان کرد: بر اساس دستور مقام معظم رهبری آئین نامه تعیین مصادیق شهدای سلامت ابلاغ شد و مسئولیت آن با وزارت بهداشت و بنیاد شهید و سازمان امور استخدامی است و امیدواریم پرونده‌های مربوطه هر هفته به بنیاد شهید ارسال شود و افراد شناسایی شده تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.

ارسلان زارع استاندار گیلان نیز در ادامه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده امیدواریم تا پایان دولت بخش اعظمی از پیش بینی‌های لازم در تفاهم نامه با اقدامات اجرایی دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود.