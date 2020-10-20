تاخت و تاز کرونا در ایران/آمار جانباختگان از مرز ۳۱هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر سه شنبه در ارتباط تصویری با شبکه خبر، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی افزود: از دیروز تا روز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۳۹ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۲۵۴ نفر از آنها بستری شدند.

لاری گفت: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵۳۹ هزار و ۶۷۰ نفر رسید.

وی افزود: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۲۲ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۱ هزار و ۳۴ نفر رسید.

لاری ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۴۳۴ هزار و ۶۷۶ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

وی افزود: ۴۸۱۰ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری گفت: تا کنون چهار میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۴۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز و استان‌های هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.