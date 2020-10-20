به گزارش خبرنگار مهر، مراسم مجازی بزرگداشت مقام علمی و فرهنگی مهدی بیانی، استاد دانشگاه تهران، نسخه شناس و اولین رئیس کتابخانه ملی ایران فردا چهارشنبه ۳۰ مهر توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی درقالب وبینار برگزار می‌شود.

در این مراسم که از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ برگزار خواهد شد، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محمد حسن سمسار عضو هیئت علمی دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و حمیدرضا قلیچ خانی خوشنویس و عضو کمیته تعیین نفایس کتابخانه ملی ایران سخنرانی خواهند کرد.

مهدی بیانی در ۱۲۸۵ شمسی در همدان متولد شد. او پس از گذراندن دوره تعلیمات دانشکده افسری و خدمت وظیفه در ۱۳۱۲ خورشیدی همزمان با کار در کتابخانه دانشسرای عالی، تدریس زبان و ادبیات فارسی را آغاز کرد و در ۱۳۱۳ خورشیدی به مدیریت کتابخانه عمومی معارف منصوب شد.

او در این‌مقام به گردآوری کتاب‌ها از کتابخانه سلطنتی و کتابخانه معارف برای بنیانگذاری کتابخانه ملی ایران پرداخت و پس از تأسیس این کتابخانه در ۱۳۱۶ شمسی، ریاست این مجموعه را بر عهده گرفت. او از اساتید ادبیات‌فارسی و یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های فرهنگی و هنری در سده اخیر به شمار می‌رود که افزون بر تدریس ادبیات فارسی، برگزاری کلاس کتابداری، نمایشگاه نسخه‌های خطی و کلاس خوشنویسی را درایران پایه‌گذاری کرد.

این‌نشست از پایگاه اسکای روم انجمن به‌نشانی: https://www.skyroom.online/ch/farhang/anjomanmafakher پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با فشردن گزینه «میهمان» بیننده این مراسم باشند.