توافقات الکاظمی با ماکرون در کاخ الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام دیدار و گفتگوی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور این کشور با «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق، عنوان داشت که دو طرف در این گفتگو بر لزوم ادامه مبارزه با تروریسم تاکید کرده اند.

بر اساس این بیانیه، ماکرون روز گذشته میزبان نخست وزیر عراق بوده است.

سفر الکاظمی به فرانسه بدنبال سفر ماکرون به عراق که در ماه سپتامبر صورت گرفته بود انجام شده است.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه، ماکرون در این دیدار ضمن تمجید روابط دوستی قدیمی و عمیق میان بغداد و پاریس بر اهمیت مشارکت استراتژیک میان دو طرف و ضرورت تداوم مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه تاکید کرد که کشورش در چارچوب ائتلاف بین‌المللی به مبارزه با داعش پایبند است و به دنبال تعمیق روابط دوجانبه برای دفاع از عراق است.

الکاظمی نیز از ابتکار فرانسه برای حمایت از دولت عراق در اجرای برخی اصلاحات قدردانی کرد.

دفتر نخست وزیری عراق نیز بیانیه‌ای را درباره این دیدار منتشر کرده است.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق آمده است: در دیدار با ماکرون، شیوه‌های تقویت همکاری مشترک میان بغداد و پاریس بویژه در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و مبارزه با تروریسم بررسی شد.

بر اساس این گزارش، بررسی اوضاع منطقه و تبادل نظر درباره چندین مسأله منطقه‌ای از دیگر محورهای دیدار نخست‌وزیر عراق با رئیس جمهور فرانسه بود.

ماکرون پس از این دیدار در پستی به زبان عربی در توئیتر از مصطفی الکاظمی برای بررسی طرح ابتکاری پیشنهادی فرانسه تقدیر کرد و گفت که فرانسه برای مبارزه با تروریسم و حمایت از حاکمیت عراق در کنار بغداد است.