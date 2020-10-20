مصوبات جدید برای کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد/ تأثیر سوابق و جدول منابع

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ مقررات ذیل اجرا میشود.
میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ است.
مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً تائید شد و از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام میشود.
برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت میکنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتابهای «اصول عقاید ۱، ۲ و ۳»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتابهای «عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتابهای «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته میشود. در زمان ثبتنام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید انتخاب کنند که صرفاً به یکی از دفترچه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ میدهند یا به دفترچه سوالات گروه علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتابهای دیپلم علوم و معارف اسلامی است.
با توجه به موارد فوق فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ بر اساس نظام ۳-۳-۶ به شرح جداول ذیل میباشد.
الف دروس عمومی
|
نام درس
|
نام کتاب
|
کد کتاب
|
پایه تدریس
|
سال چاپ
|
ملاحظات
|
۱- زبان و ادبیات فارسی
|
فارسی (۱)
|
۱۱۰۲۰۱
|
دهم
|
۹۷
|
فارسی (۲)
|
۱۱۱۲۰۱
|
یازدهم
|
۹۸
|
فارسی (۳)
|
۱۱۲۲۰۱
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۲- عربی
|
عربی، زبان قرآن (۱)
|
۱۱۰۲۰۶
|
دهم
|
۹۷
|
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
|
عربی، زبان قرآن (۲)
|
۱۱۱۲۰۶
|
یازدهم
|
۹۸
|
عربی، زبان قرآن (۳)
|
۱۱۲۲۰۶
|
دوازدهم
|
۹۹
|
عربی، زبان قرآن (۱)
|
۱۱۰۲۰۷
|
دهم
|
۹۷
|
عمومی گروه آزمایشی
علومانسانی
|
عربی، زبان قرآن (۲)
|
۱۱۱۲۰۷
|
یازدهم
|
۹۸
|
عربی، زبان قرآن (۳)
|
۱۱۲۲۰۷
|
دوازدهم
|
۹۹
|
عربی، زبان قرآن (۱)
|
۱۱۰۲۰۸
|
دهم
|
۹۷
|
عمومی گروه آزمایشی
علومانسانی برای دیپلمههای علوم و معارف اسلامی
|
عربی، زبان قرآن (۲)
|
۱۱۱۲۰۸
|
یازدهم
|
۹۸
|
عربی، زبان قرآن (۳)
|
۱۱۲۲۰۸
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
|
دین و زندگی (۱)
|
۱۱۰۲۰۴
|
دهم
|
۹۷
|
عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی
|
دین و زندگی (۲)
|
۱۱۱۲۰۴
|
یازدهم
|
۹۸
|
دین و زندگی (۳)
|
۱۱۲۲۰۴
|
دوازدهم
|
۹۹
|
دین و زندگی (۱)
|
۱۱۰۲۰۵
|
دهم
|
۹۷
|
عمومی گروه آزمایشی
علوم انسانی
|
دین و زندگی (۲)
|
۱۱۱۲۰۵
|
یازدهم
|
۹۸
|
دین و زندگی (۳)
|
۱۱۲۲۰۵
|
دوازدهم
|
۹۹
|
اصول عقاید (۱)
|
۱۱۰۲۲۷
|
دهم
|
۹۷
|
عمومی گروه آزمایشی
علومانسانی برای دیپلمههای علوم و معارف اسلامی
|
اصول عقاید (۲)
|
۱۱۱۲۳۲
|
یازدهم
|
۹۸
|
اصول عقاید (۳)
|
۱۱۲۲۲۷
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۴- زبان انگلیسی
|
زبان خارجی (۱)
|
۱۱۰۲۳۰
|
دهم
|
۹۷
|
انگلیسی (۲)
|
۱۱۱۲۳۰
|
یازدهم
|
۹۸
|
انگلیسی (۳)
|
۱۱۲۲۳۰
|
دوازدهم
|
۹۹
ب دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
|
نام درس
|
نام کتاب
|
کد کتاب
|
پایه تدریس
|
سال چاپ
|
ملاحظات
|
۱- ریاضیات
|
ریاضی (۱)
|
۱۱۰۲۱۱
|
دهم
|
۹۷
|
هندسه (۱)
|
۱۱۰۲۱۳
|
دهم
|
۹۷
|
هندسه (۲)
|
۱۱۱۲۱۳
|
یازدهم
|
۹۸
|
آمار و احتمال
|
۱۱۱۲۱۵
|
یازدهم
|
۹۸
|
حسابان (۱)
|
۱۱۱۲۱۴
|
یازدهم
|
۹۸
|
حسابان (۲)
|
۱۱۲۲۱۴
|
دوازدهم
|
۹۹
|
هندسه (۳)
|
۱۱۲۲۱۳
|
دوازدهم
|
۹۹
|
ریاضیات گسسته
|
۱۱۲۲۱۵
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۲- فیزیک
|
فیزیک (۱)
|
۱۱۰۲۰۹
|
دهم
|
۹۷
|
فیزیک (۲)
|
۱۱۱۲۰۹
|
یازدهم
|
۹۸
|
فیزیک (۳)
|
۱۱۲۲۰۹
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۳- شیمی
|
شیمی (۱)
|
۱۱۰۲۱۰
|
دهم
|
۹۷
|
شیمی (۲)
|
۱۱۱۲۱۰
|
یازدهم
|
۹۸
|
شیمی (۳)
|
۱۱۲۲۱۰
|
دوازدهم
|
۹۹
ج دروس تخصصی گروه علوم تجربی
|
نام درس
|
نام کتاب
|
کد کتاب
|
پایه تدریس
|
سال چاپ
|
ملاحظات
|
۱- زمینشناسی
|
زمین شناسی
|
۱۱۱۲۳۷
|
یازدهم
|
۹۸
|
۲- ریاضیات
|
ریاضی (۱)
|
۱۱۰۲۱۱
|
دهم
|
۹۷
|
ریاضی (۲)
|
۱۱۱۲۱۱
|
یازدهم
|
۹۸
|
ریاضی (۳)
|
۱۱۲۲۱۱
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۳- زیست شناسی
|
زیستشناسی (۱)
|
۱۱۰۲۱۶
|
دهم
|
۹۷
|
زیستشناسی (۲)
|
۱۱۱۲۱۶
|
یازدهم
|
۹۸
|
زیستشناسی (۳)
|
۱۱۲۲۱۶
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۴- فیزیک
|
فیزیک (۱)
|
۱۱۰۲۱۴
|
دهم
|
۹۷
|
فیزیک (۲)
|
۱۱۱۲۴۴
|
یازدهم
|
۹۸
|
فیزیک (۳)
|
۱۱۲۲۴۴
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۵- شیمی
|
شیمی (۱)
|
۱۱۰۲۱۰
|
دهم
|
۹۷
|
شیمی (۲)
|
۱۱۱۲۱۰
|
یازدهم
|
۹۸
|
شیمی (۳)
|
۱۱۲۲۱۰
|
دوازدهم
|
۹۹
د دروس تخصصی گروه علوم انسانی
|
نام درس
|
نام کتاب
|
کد کتاب
|
پایه تدریس
|
سال چاپ
|
ملاحظات
|
۱- ریاضیات
|
ریاضی و آمار (۱)
|
۱۱۰۲۱۲
|
دهم
|
۹۷
|
ریاضی و آمار (۲)
|
۱۱۱۲۱۲
|
یازدهم
|
۹۸
|
ریاضی و آمار (۳)
|
۱۱۲۲۱۲
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۲- اقتصاد
|
اقتصاد
|
۱۱۰۲۲۱
|
دهم
|
۹۷
|
۳- زبان و ادبیات فارسی
|
علوم و فنون ادبی (۱)
|
۱۱۰۲۰۳
|
دهم
|
۹۷
|
علوم و فنون ادبی (۲)
|
۱۱۱۲۰۳
|
یازدهم
|
۹۸
|
علوم و فنون ادبی (۳)
|
۱۱۲۲۰۳
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۴- زبان عربی
|
عربی، زبان قرآن (۱)
|
۱۱۰۲۰۷
|
دهم
|
۹۷
|
عربی، زبان قرآن (۲)
|
۱۱۱۲۰۷
|
یازدهم
|
۹۸
|
عربی، زبان قرآن (۳)
|
۱۱۲۲۰۷
|
دوازدهم
|
۹۹
|
عربی، زبان قرآن (۱)
|
۱۱۰۲۰۸
|
دهم
|
۹۷
|
دیپلمههای علوم و معارف اسلامی
|
عربی، زبان قرآن (۲)
|
۱۱۱۲۰۸
|
یازدهم
|
۹۸
|
عربی، زبان قرآن (۳)
|
۱۱۲۲۰۸
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۵- تاریخ
|
تاریخ (۱) ایران و جهان باستان
|
۱۱۰۲۱۹
|
دهم
|
۹۷
|
تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه
|
۱۱۱۲۱۹
|
یازدهم
|
۹۸
|
تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر
|
۱۱۲۲۱۹
|
دوازدهم
|
۹۹
|
تاریخ اسلام (۱)
|
۱۱۰۲۳۳
|
دهم
|
۹۷
|
دیپلمههای علوم و معارف اسلامی
|
تاریخ اسلام (۲)
|
۱۱۱۲۳۳
|
یازدهم
|
۹۸
|
تاریخ (۳) ایران در دوره اسلامی
|
۱۱۲۲۳۳
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۶- جغرافیا
|
جغرافیای ایران
|
۱۱۰۲۱۸
|
دهم
|
۹۷
|
جغرافیای (۲) جغرافیای ناحیهای
|
۱۱۱۲۱۸
|
یازدهم
|
۹۸
|
جغرافیا (۳) (کاربردی)
|
۱۱۲۲۱۸
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۷- علوم اجتماعی
|
جامعهشناسی (۱)
|
۱۱۰۲۲۰
|
دهم
|
۹۷
|
جامعهشناسی (۲)
|
۱۱۱۲۲۲
|
یازدهم
|
۹۸
|
جامعهشناسی (۳)
|
۱۱۲۲۲۲
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۸- فلسفه
|
فلسفه
|
۱۱۱۲۲۶
|
یازدهم
|
۹۸
|
فلسفه (۲)
|
۱۱۲۲۲۶
|
دوازدهم
|
۹۹
|
۹- منطق
|
منطق
|
۱۱۰۲۲۳
|
دهم
|
۹۷
|
۱۰- روانشناسی
|
روانشناسی
|
۱۱۱۲۲۴
|
یازدهم
|
۹۸
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