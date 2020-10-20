مصوبات جدید برای کنکور ۱۴۰۰ اعلام شد/ تأثیر سوابق و جدول منابع

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ مطابق مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ مقررات ذیل اجرا می‌شود.

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ حداکثر ۳۰ درصد با تاثیر مثبت است و مواد و ضرایب دروس امتحانی و دروس موثر سوابق تحصیلی آزمون سال ۱۴۰۰ همانند سال ۱۳۹۹ است.

مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مجدداً تائید شد و از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، سنجش فقط با یک آزمون و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام می‌شود.

برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب‌های «اصول عقاید ۱، ۲ و ۳»، منابع دروس امتحانی «زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب‌های «عربی، زبان قرآن ۱، ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می‌شود. در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری در گروه علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید انتخاب کنند که صرفاً به یکی از دفترچه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتاب‌های دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

با توجه به موارد فوق فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ بر اساس نظام ۳-۳-۶ به شرح جداول ذیل می‌باشد.

الف دروس عمومی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات ۱- زبان و ادبیات فارسی فارسی (۱) ۱۱۰۲۰۱ دهم ۹۷ فارسی (۲) ۱۱۱۲۰۱ یازدهم ۹۸ فارسی (۳) ۱۱۲۲۰۱ دوازدهم ۹۹ ۲- عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۶ دهم ۹۷ عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۶ یازدهم ۹۸ عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۶ دوازدهم ۹۹ عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم‌انسانی عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۹۸ عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۹۹ عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۸ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم‌انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۸ یازدهم ۹۸ عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم ۹۹ ۳- فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۴ دهم ۹۷ عمومی غیر گروه آزمایشی علوم انسانی دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۴ یازدهم ۹۸ دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۴ دوازدهم ۹۹ دین و زندگی (۱) ۱۱۰۲۰۵ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی دین و زندگی (۲) ۱۱۱۲۰۵ یازدهم ۹۸ دین و زندگی (۳) ۱۱۲۲۰۵ دوازدهم ۹۹ اصول عقاید (۱) ۱۱۰۲۲۷ دهم ۹۷ عمومی گروه آزمایشی علوم‌انسانی برای دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی اصول عقاید (۲) ۱۱۱۲۳۲ یازدهم ۹۸ اصول عقاید (۳) ۱۱۲۲۲۷ دوازدهم ۹۹ ۴- زبان انگلیسی زبان خارجی (۱) ۱۱۰۲۳۰ دهم ۹۷ انگلیسی (۲) ۱۱۱۲۳۰ یازدهم ۹۸ انگلیسی (۳) ۱۱۲۲۳۰ دوازدهم ۹۹

ب دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات ۱- ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۷ هندسه (۱) ۱۱۰۲۱۳ دهم ۹۷ هندسه (۲) ۱۱۱۲۱۳ یازدهم ۹۸ آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۹۸ حسابان (۱) ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۹۸ حسابان (۲) ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۹۹ هندسه (۳) ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۹۹ ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۹۹ ۲- فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۰۹ دهم ۹۷ فیزیک (۲) ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۹۸ فیزیک (۳) ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۹۹ ۳- شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۷ شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۸ شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۹

ج دروس تخصصی گروه علوم تجربی

نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات ۱- زمین‌شناسی زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷ یازدهم ۹۸ ۲- ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۹۷ ریاضی (۲) ۱۱۱۲۱۱ یازدهم ۹۸ ریاضی (۳) ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم ۹۹ ۳- زیست شناسی زیست‌شناسی (۱) ۱۱۰۲۱۶ دهم ۹۷ زیست‌شناسی (۲) ۱۱۱۲۱۶ یازدهم ۹۸ زیست‌شناسی (۳) ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم ۹۹ ۴- فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۱۴ دهم ۹۷ فیزیک (۲) ۱۱۱۲۴۴ یازدهم ۹۸ فیزیک (۳) ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم ۹۹ ۵- شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۹۷ شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۹۸ شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۹۹

د دروس تخصصی گروه علوم انسانی