۸۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد/فوت ۳۶ نفر

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره آخرین وضعیت شیوع کرونا در اصفهان طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار داشت: در این بازه زمانی ۸۳۰ بیمار جدید مشکوک به کرونا در استان اصفهان شناسایی شده است.

وی افزود: همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر ۲۴۷ بیمار مبتلا به کرونا مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا در مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را یک هزار و ۶۸۷ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۳۴۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۳۶ بیمار مشکوک به کرونا در اصفهان جان خود را از دست داده‌اند، اضافه کرد: تاکنون تست کرونای ۱۷ نفر از این فوتی‌ها مثبت بوده است.

ترخیص ۱۸۵ بیمار از بیمارستان در ۲۴ ساعت گذشته

نجیمی افزود: طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۸۵ بیمار بهبود یافته بیماری کرونا نیز از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.